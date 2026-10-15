Mais de 60 sortudos de Salvador levam prêmio da Mega-Sena de R$ 95 mil

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Sessenta e sete apostas do Salvador acertaram quatro números da Mega-Sena no concurso 3070, sorteado na quarta-feira, 14, e faturaram um total de R$ 95.401,67.

Os números sorteados foram: 19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60.

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91 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 52.767,96 cada

7.384 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.071,93 cada

Nenhuma aposta acertou os seis números e o prêmio acumulou para R$ 170 milhões. O sorteio ocorre no domingo, 18. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Confira os detalhes das apostas de Salvador

Das 67 apostas:

60 faturaram R$ 64.315,80;

3 faturaram R$ 9.647,37;

1 faturou R$ 1.071,92;

1 faturou R$ 3.215,76;

1 faturou R$ 6.431,52;

1 faturou R$ 10.719,30.

Entre as apostas, 63 foram simples e 4 foram bolão.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, às quintas e aos domingos.

Nessas oportunidades, é possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, no internet banking da Caixa Econômica Federal ou no site das Loterias Online, que podem ser acessados por celular, computador ou outros dispositivos.

Para concorrer, é necessário ser maior de idade.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).