Quais os números mais sorteados da Mega-Sena? Veja o ranking atualizado

Quer uma ajuda para preencher o volante da Mega-Sena? Em vez de apostar apenas em datas de aniversário ou "números da sorte", conferir as estatísticas oficiais do jogo pode dar ótimas ideias para a sua próxima combinação. De acordo com histórico da Caixa Econômica Federal, a dezena 10 é a grande líder da loteria, tendo marcado presença em 359 sorteios.



Para chegar a esses números, o A TARDE analisou os 3.069 concursos da Mega-Sena realizados entre 11 de março de 1996 e 11 de outubro de 2026, a partir da base histórica oficial das Loterias CAIXA. Além de identificar as dezenas que lideram o ranking, o levantamento ajuda a responder dúvidas sobre repetição de jogos e o que realmente aumenta as chances de acertar na Sena.



Quais são as dezenas mais sorteadas na história da Mega-Sena?

O histórico de 3.069 concursos da Mega-Sena, divulgados pelas Loterias Caixa, revela que poucas dezenas são tão sorteadas quanto as dez primeiras do ranking.

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10 - 359 vezes sorteada; 53 - 359 vezes sorteada; 05 - 350 vezes sorteada; 37 - 335 vezes sorteada; 27 - 331 vezes sorteada; 33 - 329 vezes sorteada; 38 - 329 vezes sorteada; 17 - 328 vezes sorteada; 30 - 327 vezes sorteada; 42 - 326 vezes sorteada.

Os números mais sorteados têm mais chance de sair novamente?

Ter aparecido mais vezes não é garantia de presença nas dezenas do sorteio seguinte.



Em cada concurso, seis números são retirados de um universo de 60. Isso faz com que qualquer dezena individual tenha 10% de chance de fazer parte do resultado daquele sorteio.



Os próprios resultados da Mega-Sena mostram isso. A última edição (concurso 3069), por exemplo, sorteou 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Na anterior (concurso 3068) foi, por sua vez, 07, 10, 39, 40, 43 e 57.



Em agosto do ano passado, a situação foi mais inusitada: os números sorteados do concurso 2900 foram 33, 50, 54, 55, 59 e 60, e não houve ganhadores. O prêmio acumulou e foi para R$ 47 milhões.



O sorteio com todas as seis dezenas acima de 30 é, inclusive, algo raro de acontecer. De acordo com a base de dados da Caixa, ocorreu apenas em 29 concursos, o equivalente a cerca de 0,95%.

Estratégia na loteria: repetir o mesmo jogo ou mudar sempre?

Na hora de preencher o volante da Mega-Sena, existem dois tipos clássicos de apostadores: aquele que joga sempre exatamente os mesmos números há anos e aquele que muda a combinação em cada concurso. Mas afinal, qual das duas estratégias têm mais chances acertar a sena?



Do ponto de vista da probabilidade oficial da Caixa, a resposta é clara: nenhum dos dois métodos oferece vantagem.



Independente de acumulado ou não o prêmio, cada sorteio é independente. Segundo a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um volante simples (6 números marcados) é de 1 em 50.063.860.

O que realmente aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

De acordo com informações da própria Caixa, a única forma de fazer a matemática jogar ao seu favor é marcar mais números em um único volante.



Esse cenário amplia diretamente a quantidade de resultados cobertos pelo bilhete. Porém, é importante concurso o preço de marcar mais dezenas para não ser pego desprevenido.



Ao marcar 10 números, o apostador paga R$ 1.260 e concorre com 210 combinações diferentes de seis números. A chance dessa pessoa acertar a Sena passa a ser de 1 em 238.399.

É melhor fazer aposta individual ou aderir aos bolões?

Para quem quer ter mais combinações disponíveis sem gastar muito, o bolão pode ser um caminho interessante. Isso porque com o mesmo valor gasto em apostas individuais, é possível concorrer mais vezes por meio de bolões.



Nesses casos, o apostador pode reunir pessoas e montar a sua própria organização ou comprar uma cota de bolão disponibilizada pela própria lotérica.



Contudo, é prestar atenção na quantidade de participantes para que o valor do prêmio se torne ainda atraente (o que fica mais evidente no caso da quadra e da quina, que têm premiações mais baixas).