Mega-Sena sorteia R$ 32 milhões nesta terça; veja quais números estão há mais tempo sem sair

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (22) um prêmio estimado em R$ 32 milhões, após nenhum apostador acertar as seis dezenas do último concurso. Com uma nova chance de levar a bolada, cresce também a procura por estratégias para escolher quais números colocar no volante.



Uma delas é apostar nos chamados “números atrasados”. O termo é usado para identificar dezenas que estão há vários concursos sem aparecer entre as seis sorteadas. A lógica parece intuitiva: quanto mais tempo um número passa sem sair, maior seria a chance de ele aparecer em breve.



Mas será que a Mega-Sena realmente funciona assim? Para descobrir, o A TARDE analisou mais de 3 mil concursos realizados desde a criação da loteria e colocou essa ideia à prova usando o próprio histórico dos sorteios.

Quais são os números mais atrasados da Mega-Sena?

De acordo com histórico de resultados, a dezena 41 ocupa atualmente o topo do ranking de ausência. A última vez que apareceu foi em 28 de maio de 2026, contabilizando 48 concursos fora das dezenas sorteadas.



Na sequência aparecem:

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09: 40 concursos sem ser sorteado;

40 concursos sem ser sorteado; 19: 34 concursos;

34 concursos; 34: 33 concursos;

33 concursos; 45: 30 concursos;

30 concursos; 32: 29 concursos;

29 concursos; 28: 26 concursos;

26 concursos; 59: 25 concursos;

25 concursos; 12: 24 concursos;

24 concursos; 46: 22 concursos.

O ranking considera o resultado mais recente disponível antes do sorteio desta terça-feira.



Qual dezena ficou mais tempo sem sair nos concurso da Mega-Sena?

O maior período de ausência encontrado pelo levantamento do A TARDE pertence à dezena 42. Ela apareceu no concurso 2504, realizado em julho de 2022. Depois disso, atravessou 108 concursos consecutivos sem ser sorteada. O número só voltou a aparecer no concurso 2613, em julho de 2023.



Não foi um caso isolado de longos períodos sem ocorrência. Entre os maiores intervalos encontrados também estão:

26: 88 concursos;

19: 82 concursos;

25: 80 concursos;

40 e 49: 78 concursos cada.

Quanto mais atrasado, maior a chance de sair?

Em cada concurso da Mega-Sena são sorteadas seis dezenas entre 60 disponíveis. Para uma determinada dezena, portanto, a probabilidade de integrar o resultado de um sorteio é de 6 em 60, ou 10%.



O ponto central é que os concursos são eventos independentes. Isso significa que uma sequência anterior de resultados não altera a probabilidade matemática daquela mesma dezena no sorteio seguinte.



Mas, em vez de ficar apenas na explicação teórica, o A TARDE verificou o que realmente aconteceu ao longo da história da Mega-Sena quando números acumularam grandes períodos de ausência.

O que aconteceu depois de 40 concursos sem sair?

Para colocar a ideia de “número atrasado” à prova, o A TARDE analisou todas as situações em que uma dezena chegou a um novo sorteio depois de acumular pelo menos 40 concursos consecutivos sem aparecer.

Se um longo período de ausência realmente tornasse o número mais propenso a voltar, seria esperado que essas dezenas fossem sorteadas com uma frequência superior à normal no concurso seguinte.

Não foi o que aconteceu. Depois de 40 ou mais concursos sem sair, a dezena voltou a aparecer no sorteio seguinte em aproximadamente 9,64% dos casos analisados.

O resultado fica muito próximo dos 10% de chance que qualquer número possui de integrar um concurso da Mega-Sena, já que seis dezenas são sorteadas entre 60 disponíveis.

Isso significa que chegar ao 40º, 41º ou 48º concurso de ausência pode tornar a sequência cada vez mais incomum, mas não fez o número passar a aparecer com maior frequência no sorteio seguinte ao longo do histórico analisado.

É justamente a situação da dezena 41 antes do concurso desta terça-feira (22). Mesmo chegando ao novo sorteio depois de 48 concursos consecutivos sem aparecer, o histórico não indica que esse atraso aumente sua probabilidade de ser uma das dezenas sorteadas.

Por que longos períodos sem sair confundem a percepção?

Ficar muitos concursos sem aparecer é raro, mas isso não aumenta a chance de o número sair no próximo sorteio.



Considerando uma dezena com 10% de chance de sorteio, a probabilidade de ela sumir por 10 jogos seguidos é de 34,9%, caindo para apenas 1,5% após 40 concursos.



A armadilha está em achar que o sorteio seguinte vai compensar o atraso. Assim como uma moeda que cai "cara" cinco vezes seguidas mantém 50% de chance de dar "coroa" no próximo lançamento, na loteria o passado não muda o presente.

Vale apostar nos números mais atrasados ao preencher o volante do jogo?

Nada impede que uma pessoa utilize números atrasados para montar a própria aposta, assim como pode escolher datas importantes, números da sorte ou deixar que o sistema selecione as dezenas.



O ponto é entender o que essa escolha representa. A dezena 41 chega ao próximo sorteio depois de 48 concursos sem aparecer. Já o 38 está na situação oposta: foi sorteado no concurso mais recente.



Para quem olha somente para o histórico, as duas dezenas parecem estar em extremos completamente diferentes. Para o próximo concurso, não. Tanto o 41 quanto o 38 continuam tendo 10% de chance de aparecer entre as seis dezenas sorteadas. Afinal, segundo a Caixa, uma aposta simples de seis números tem chance de 1 em 50.063.860 de acertar a Sena.



A estatística permite identificar há quanto tempo uma dezena não aparece, os maiores períodos de ausência e o que ocorreu depois de longas sequências. O que ela não faz é tornar um número mais provável apenas porque está há muito tempo sem ser sorteado.

Um número atrasado pode sair no próximo concurso, mas também pode continuar atrasado.

Como foi feito o levantamento?

O A TARDE analisou a base histórica disponibilizada no site oficial das Loterias CAIXA, que conta com informações dos sorteios realizados desde março de 1996. Ao todo, são 3.060 sorteios contabilizados, incluindo aqui o concurso da Mega-Sena realizado no dia 20 de setembro de 2026.



Para cada uma das 60 dezenas presentes em um volante de jogo, foram medidos os períodos consecutivos sem aparição e identificadas as maiores sequências de ausência.

Também foi verificado o que aconteceu quando uma dezena chegava a um novo sorteio após longos períodos sem sair, comparando a frequência de retorno observada com a probabilidade teórica de 10% de qualquer número integrar um concurso da Mega-Sena.