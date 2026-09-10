ACUMULADA
Mega-Sena 3056: prêmio de R$ 76 milhões será sorteado nesta quinta; veja como jogar
Prêmio milionário corre hoje; apostas aceitas até as 20h nas lotéricas e pela internet
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 10, o concurso 3.056 da Mega-Sena. O prêmio estimado atinge R$ 76 milhões para a combinação de seis dezenas.
O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo. O valor acumulou após a ausência de acertadores na faixa principal do concurso realizado na terça-feira, 8.
Prazos e canais de apostas
O registro de apostas fica aberto até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O procedimento pode ser realizado em qualquer lotérica física ou por meio dos canais digitais da instituição.
- Modalidade física: disponível em unidades lotéricas em todo o território nacional.
- Modalidade digital: utilização do portal Loterias Caixa ou do aplicativo oficial.
- Bolões digitais: comercialização permitida até as 20h30 exclusivamente pela internet.
- Requisito etário: participação restrita a maiores de 18 anos.
Custos e probabilidades
O valor da aposta simples, composta por seis números, é de R$ 6,00. A probabilidade matemática de acerto nesta modalidade é de 1 em 50.063.860.
Para a aposta máxima, que contempla 20 números, o custo operacional é de R$ 232.560,00, com probabilidade de vitória de 1 em 1.292.
Transmissão do sorteio
A extração dos números conta com transmissão ao vivo pelo YouTube, com início momentos antes do evento.