Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ACUMULADA

Mega-Sena 3056: prêmio de R$ 76 milhões será sorteado nesta quinta; veja como jogar

Prêmio milionário corre hoje; apostas aceitas até as 20h nas lotéricas e pela internet

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 10, o concurso 3.056 da Mega-Sena. O prêmio estimado atinge R$ 76 milhões para a combinação de seis dezenas.

O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo. O valor acumulou após a ausência de acertadores na faixa principal do concurso realizado na terça-feira, 8.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Prazos e canais de apostas

O registro de apostas fica aberto até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O procedimento pode ser realizado em qualquer lotérica física ou por meio dos canais digitais da instituição.

  • Modalidade física: disponível em unidades lotéricas em todo o território nacional.
  • Modalidade digital: utilização do portal Loterias Caixa ou do aplicativo oficial.
  • Bolões digitais: comercialização permitida até as 20h30 exclusivamente pela internet.
  • Requisito etário: participação restrita a maiores de 18 anos.

Custos e probabilidades

O valor da aposta simples, composta por seis números, é de R$ 6,00. A probabilidade matemática de acerto nesta modalidade é de 1 em 50.063.860.

Para a aposta máxima, que contempla 20 números, o custo operacional é de R$ 232.560,00, com probabilidade de vitória de 1 em 1.292.

Transmissão do sorteio

A extração dos números conta com transmissão ao vivo pelo YouTube, com início momentos antes do evento.

Leia Também:

SALVADOR

Três apostas feitas em Salvador ganham na Mega-Sena de R$ 48 milhões
Três apostas feitas em Salvador ganham na Mega-Sena de R$ 48 milhões imagem

BAHIA

Aposta baiana ganha na Mega-Sena de R$ 41 milhões; veja resultado
Aposta baiana ganha na Mega-Sena de R$ 41 milhões; veja resultado imagem

SALVADOR

Apostas em bairros de Salvador ganham na Mega-Sena de R$ 36 milhões
Apostas em bairros de Salvador ganham na Mega-Sena de R$ 36 milhões imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Mega-sena

Relacionadas

Mais lidas