Mega-Sena 3056: prêmio de R$ 76 milhões será sorteado nesta quinta; veja como jogar

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A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 10, o concurso 3.056 da Mega-Sena. O prêmio estimado atinge R$ 76 milhões para a combinação de seis dezenas.

O sorteio ocorre às 21h, em São Paulo. O valor acumulou após a ausência de acertadores na faixa principal do concurso realizado na terça-feira, 8.

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Prazos e canais de apostas

O registro de apostas fica aberto até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio. O procedimento pode ser realizado em qualquer lotérica física ou por meio dos canais digitais da instituição.

Modalidade física : disponível em unidades lotéricas em todo o território nacional.

: disponível em unidades lotéricas em todo o território nacional. Modalidade digital : utilização do portal Loterias Caixa ou do aplicativo oficial.

: utilização do portal Loterias Caixa ou do aplicativo oficial. Bolões digitais : comercialização permitida até as 20h30 exclusivamente pela internet.

: comercialização permitida até as 20h30 exclusivamente pela internet. Requisito etário : participação restrita a maiores de 18 anos.

Custos e probabilidades

O valor da aposta simples, composta por seis números, é de R$ 6,00. A probabilidade matemática de acerto nesta modalidade é de 1 em 50.063.860.

Para a aposta máxima, que contempla 20 números, o custo operacional é de R$ 232.560,00, com probabilidade de vitória de 1 em 1.292.

Transmissão do sorteio

A extração dos números conta com transmissão ao vivo pelo YouTube, com início momentos antes do evento.