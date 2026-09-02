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Canabrava e Vila Laura têm ganhadores em Mega-Sena de R$ 36 milhões

As dezenas sorteadas foram: 16-30-40-47-48-60

Luiza Nascimento
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Apostas realizadas nos bairros Canabrava e Vila Laura, em Salvador, acertaram cinco, dos seis números da Mega-Sena desta terça-feira, 1º, e embolsaram uma verdadeira bolada. Nenhum jogo adivinhou todas as dezenas, portanto, os R$ 36 milhões sorteados acumularam.

Na capital baiana, o maior valor saiu na Loteria Engenho Velho LTDA, em Canabrava, em um bolão com 13 cotas. Foram sete números apostados, o que resultou em um ganho de R$161.651,62 mil.

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Já em Vila Laura, a Estrela da Sorte teve um ganhador de aposta de simples, que faturou R$ 80.825,85 mil.

Além dessas, outro jogo acertou cinco dezenas no interior da Bahia, na cidade de Itabuna, no Sul do estado, também levando R$ 80.825,85 mil. No total, 21 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena.

As dezenas sorteadas foram: 16-30-40-47-48-60

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Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 3, é de R$ R$ 41 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

  • Comprovante de identidade original com CPF
  • Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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Canabrava Mega-sena vila laura

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