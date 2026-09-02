Grupo suspeito de extorquir turistas no Farol da Barra é alvo de operação

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Um grupo investigado pela comercialização de drogas e pela prática de extorsão contra turistas na região do Farol da Barra, em Salvador, é alvo da Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira, 2.

A ação cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Salvador e no município de Valença. Segundo as investigações, os suspeitos tinham como foco turistas que frequentavam a região do Farol da Barra.

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As apurações começaram após a prisão em flagrante de dois suspeitos, em abril deste ano. Na ocasião, foram apreendidos mais de 2,5 quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, munições, balanças de precisão e materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil identificou indícios de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes. O grupo teria participação de diferentes pessoas nas etapas de abastecimento, distribuição das drogas e controle financeiro da atividade criminosa.

Investigação

Coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), a Operação Lighthouse tem como objetivo desarticular o grupo investigado por crimes contra o patrimônio, associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

A operação conta ainda com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e da Coordenação de Operações Especiais (CORE).