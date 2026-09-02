Pentacampeão em 2002 é acusado de violência doméstica contra namorada

Siga o A TARDE no Google

Presente no título do Brasil na Copa do Mundo de 2002, o ex-jogador Luizão é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suposta violência doméstica contra a namorada. Ela registrou um boletim de ocorrência no último sábado, 29, após uma briga do casal em São Sebastião, no litoral norte do estado.

Nas redes sociais, o ex-atleta negou as acusações e argumentou que “a investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação”.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis [...] Neste momento, prefiro não expor outros detalhes. Confio que as provas e a investigação irão esclarecer o que realmente aconteceu”, escreveu Luizão em uma nota de esclarecimento.

Confira o posicionamento do ex-jogador

Investigação

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirma que o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Sebastião.

As diligências, segundo a pasta, seguem em andamento para o esclarecimento dos fatos.

Carreira vitoriosa

Nascido em 1975 na cidade de Rubinéia, no interior de São Paulo, Luizão foi descoberto em 1992 ao jogar profissionalmente pelo Guarani, time de Campinas (SP). No auge de sua carreira, foi reserva imediato de Ronaldo na Seleção Brasileira em 2002 e fez parte do time que conquistou o pentacampeonato da Copa do Mundo.

O ex-jogador é considerado um ídolo no Corinthians, time pelo qual defendeu em 109 partidas, marcando 76 gols. Por lá, Luizão conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro (1999), Mundial de Clubes (2000), Campeonato Paulista (2001) e Torneio Rio-São Paulo (2002).

Luizão também defendeu outros dos principais clubes do país, como Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Botafogo, Vasco e Grêmio.

Aposentou-se dos campos em 2009 e hoje atua como empresário, também no segmento do futebol.