Salvador tem seis bairros sem energia nesta quarta; veja trechos

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Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quarta-feira, 2. No total, serão seis bairros afetados entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Brotas, Caminho das Árvores, Imbuí, Palestina, Horto Florestal e Rio Vermelho.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Brotas

Endereço: Rua Miguel Gustavo, 196.

Horário: 9h30 às 15h30

Endereço: Rua do Cedro, 182.

Horário: 10h às 16h

Caminho das Árvores

Endereços: Avenida Tancredo Neves, 2227.

Horário: 9h30 às 15h30

Imbuí

Endereços: Rua João José Rescala, 62. Rua do Rouxinol, 156. Rua dos Colibris, 79.

Horário: 9h30 às 15h30

Palestina

Endereços: Rua Bico Doce, 25, 1 e 32. Horário: 9h30 às 15h30

Horto Florestal

Endereços: Travessa Filinto Borja, 146, 73, 53, 68 e 422. Rua do Cedro, 1971.

Horário: 10 às 16h

Rio Vermelho