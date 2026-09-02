SALVADOR
Salvador tem seis bairros sem energia nesta quarta; veja trechos
Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quarta-feira, 2. No total, serão seis bairros afetados entre 9h e 16h.
Nesta fase, entram na lista Brotas, Caminho das Árvores, Imbuí, Palestina, Horto Florestal e Rio Vermelho.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
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Confira trechos afetados:
Brotas
- Endereço: Rua Miguel Gustavo, 196.
- Horário: 9h30 às 15h30
- Endereço: Rua do Cedro, 182.
- Horário: 10h às 16h
Caminho das Árvores
- Endereços: Avenida Tancredo Neves, 2227.
- Horário: 9h30 às 15h30
Imbuí
- Endereços: Rua João José Rescala, 62. Rua do Rouxinol, 156. Rua dos Colibris, 79.
- Horário: 9h30 às 15h30
Palestina
- Endereços: Rua Bico Doce, 25, 1 e 32.
- Horário: 9h30 às 15h30
Horto Florestal
- Endereços: Travessa Filinto Borja, 146, 73, 53, 68 e 422. Rua do Cedro, 1971.
- Horário: 10 às 16h
Rio Vermelho
- Endereço: Rua Odilon Santos, 14.
- Horário: 10h às 16h