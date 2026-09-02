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SALVADOR

Salvador tem seis bairros sem energia nesta quarta; veja trechos

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Coelba
Coelba - Foto: Divulgação/Neoenergia Coelba

Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quarta-feira, 2. No total, serão seis bairros afetados entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Brotas, Caminho das Árvores, Imbuí, Palestina, Horto Florestal e Rio Vermelho.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

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Confira trechos afetados:

Brotas

  • Endereço: Rua Miguel Gustavo, 196.
  • Horário: 9h30 às 15h30
  • Endereço: Rua do Cedro, 182.
  • Horário: 10h às 16h

Caminho das Árvores

  • Endereços: Avenida Tancredo Neves, 2227.
  • Horário: 9h30 às 15h30

Imbuí

  • Endereços: Rua João José Rescala, 62. Rua do Rouxinol, 156. Rua dos Colibris, 79.
  • Horário: 9h30 às 15h30

Palestina

  1. Endereços: Rua Bico Doce, 25, 1 e 32.
  2. Horário: 9h30 às 15h30

Horto Florestal

  • Endereços: Travessa Filinto Borja, 146, 73, 53, 68 e 422. Rua do Cedro, 1971.
  • Horário: 10 às 16h

Rio Vermelho

  • Endereço: Rua Odilon Santos, 14.
  • Horário: 10h às 16h
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Tags

Energia Elétrica Salvador suspensão de energia

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