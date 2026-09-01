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Jiboia de dois metros é resgatada dentro de condomínio em bairro nobre de Salvador
Ocorrência mobilizou agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa)
Uma jiboia de aproximadamente dois metros foi resgatada por policiais militares no bairro do Cidade Jardim, região nobre de Salvador. O animal foi encontrado no jardim do prédio e mobilizou agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).
O portal A TARDE teve acesso as imagens registradas durante a ação, que mostram o momento em que os policiais realizam a captura da serpente. Por causa do tamanho do animal e do local onde ele foi encontrado, os agentes adotaram técnicas específicas de manejo para fazer a retirada com segurança.
Sem feridos
A jiboia foi capturada sem que ninguém ficasse ferido. Durante o procedimento, os policiais também tiveram cuidado para preservar a integridade do animal.
A ocorrência foi divulgada pela Polícia Militar da Bahia, que destacou que "equipes da Coppa são preparadas para atuar em situações envolvendo animais silvestres, além das ações de policiamento e proteção ambiental"
Após o resgate, a serpente foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde ficou sob os cuidados da unidade.