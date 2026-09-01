Jiboia de dois metros é resgatada dentro de condomínio em bairro nobre de Salvador

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Uma jiboia de aproximadamente dois metros foi resgatada por policiais militares no bairro do Cidade Jardim, região nobre de Salvador. O animal foi encontrado no jardim do prédio e mobilizou agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

O portal A TARDE teve acesso as imagens registradas durante a ação, que mostram o momento em que os policiais realizam a captura da serpente. Por causa do tamanho do animal e do local onde ele foi encontrado, os agentes adotaram técnicas específicas de manejo para fazer a retirada com segurança.

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Sem feridos

A jiboia foi capturada sem que ninguém ficasse ferido. Durante o procedimento, os policiais também tiveram cuidado para preservar a integridade do animal.

A ocorrência foi divulgada pela Polícia Militar da Bahia, que destacou que "equipes da Coppa são preparadas para atuar em situações envolvendo animais silvestres, além das ações de policiamento e proteção ambiental"

Após o resgate, a serpente foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde ficou sob os cuidados da unidade.