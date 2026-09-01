5 filmes da Netflix para esquecer a rotina e relaxar durante a semana

O meio da semana chega acompanhado da rotina, dos compromissos e daquela sensação de que o tempo livre parece cada vez menor. Ainda assim, quando surge uma brecha no dia, existe sempre a vontade de assistir a uma boa produção e esquecer por algumas horas tudo o que ficou para trás.

Nem sempre, porém, sobra disposição para começar uma série longa ou acompanhar uma história que exige atenção do primeiro ao último episódio. Em meio à correria, um filme simples, divertido e com duração mais fácil de encaixar na rotina pode ser exatamente o que falta para transformar alguns minutos de descanso em um momento de lazer.

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Para quem está diante do catálogo da Netflix sem saber o que escolher, as opções não faltam. A plataforma reúne filmes de diferentes gêneros e estilos, indo de produções com suspense e terror a histórias policiais, ação e comédia, o que permite encontrar algo para praticamente qualquer humor.



E é justamente aí que uma boa curadoria faz diferença. Em vez de passar longos minutos navegando pelo streaming em busca de alguma coisa interessante, uma seleção certeira pode ajudar a encontrar rapidamente uma produção para assistir hoje, sem grandes compromissos.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem quer aproveitar o tempo livre e simplesmente desligar a cabeça por algumas horas.

5 filmes para ver agora na Netflix

Acompanhante Perfeita

Cena de Acompanhante Perfeita - Foto: Divulgação

Em Acompanhante Perfeita, Iris (Sophie Thatcher) e Josh (Jack Quaid) vivem um romance que parece perfeito. Depois de se conhecerem em um mercado, os dois se apaixonam rapidamente e embarcam em um relacionamento intenso. Para aproveitar um fim de semana especial, eles viajam com amigos para uma luxuosa casa de campo.



O descanso, porém, vira um pesadelo quando uma revelação muda completamente a situação: Iris é, na verdade, um robô. A partir daí, perseguições, violência e segredos vêm à tona, enquanto a máquina precisa lutar para sobreviver e compreender a própria existência. Misturando suspense, terror e comédia, o filme também aborda idealizações românticas e relações de gênero.

Invasores

Cena de Invasores - Foto: Divulgação

Uma colisão envolvendo um ônibus espacial permite que algo alienígena penetre nos destroços, fazendo com que as pessoas que entram em contato com a substância passem por mudanças inexplicáveis. A psiquiatra Carol Bennell (Nicole Kidman) e seu colega Ben Driscoll (Daniel Craig) descobrem que a epidemia ataca suas vítimas enquanto elas dormem.



Sem alterar fisicamente os infectados, a ameaça faz com que eles percam qualquer traço de humanidade e se tornem insensíveis. Conforme a epidemia se espalha, fica cada vez mais difícil saber em quem confiar. Para encontrar seu filho e sobreviver, Carol precisa permanecer acordada pelo maior tempo possível.

Dinheiro Suspeito

Cena de Dinheiro Suspeito - Foto: Divulgação

Dinheiro Suspeito acompanha uma equipe de policiais de Miami cuja confiança é colocada à prova depois que uma grande quantia de dinheiro é encontrada em um esconderijo abandonado. A descoberta rapidamente transforma uma operação policial em uma disputa marcada por dúvidas e desconfiança.



Com Ben Affleck e Matt Damon no elenco, o thriller policial acompanha o momento em que as forças institucionais percebem a dimensão da apreensão. Enquanto a pressão aumenta, os integrantes do grupo passam a questionar em quem realmente podem confiar.

Armadas e Perigosas

Cena de Armadas e Perigosas - Foto: Divulgação

Competente, mas malvista pelos colegas por ser arrogante e antipática, uma agente está de olho em uma promoção e pede ao chefe (Demian Bichir) para assumir a investigação de um poderoso traficante de drogas em Boston cuja identidade é desconhecida.



Ao chegar ao local, Ashburn decide interrogar um pequeno traficante preso por Mullins (Melissa McCarthy), uma policial local desbocada que não aceita ordens de ninguém. As duas logo entram em conflito, mas precisam encontrar uma maneira de trabalhar juntas para conseguir avançar na investigação.

Armadilha

Cena de Armadilha - Foto: Divulgação

Em Armadilha, Cooper (Josh Hartnett) leva a filha adolescente a um show de música pop, mas percebe algo estranho ao notar a quantidade de policiais espalhados pelo local. Ao investigar a situação, ele descobre que o evento é, na verdade, uma armadilha criada para capturar um serial killer.



O que deveria ser uma noite divertida entre pai e filha se transforma em uma luta pela sobrevivência. Enquanto tentam escapar, Cooper também precisa lidar com uma verdade ainda mais perigosa: ele está fugindo de si mesmo. Entre reviravoltas, suspense e confrontos emocionais, os dois precisam descobrir uma saída antes que seja tarde demais.