Filme live-action de Street Fighter vai chegar aos cinemas em 2026

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O novo filme live-action de Street Fighter ganhou um trailer legendado inédito nesta terça-feira, 1º, revelando mais detalhes da história e antecipando confrontos entre alguns dos principais personagens da franquia.

O material também traz surpresas para os fãs dos games, incluindo a presença de Evil Ryu.

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O novo vídeo divulgado pela Paramount Pictures e pela Legendary Pictures é recheado de combates. Entre as cenas apresentadas estão as lutas de Ken contra Dhalsim, Ken contra Balrog, Ryu contra E. Honda e Chun-Li contra Vega.

O trailer também destaca as aparições de Akuma e Evil Ryu. O material chega um mês depois da divulgação de outro vídeo, que já havia mostrado um trecho do confronto entre Ryu e Blanka.



Ambientado em 1993, o filme acompanha os afastados Street Fighters Ryu, interpretado por Andrew Koji (Trem-Bala), e Ken Masters, vivido por Noah Centineo (O Recruta).

Os dois voltam ao combate quando são recrutados pela misteriosa Chun-Li, personagem de Callina Liang (Presença), para participar do próximo World Warrior Tournament.

O torneio coloca os lutadores em um confronto descrito como uma disputa brutal de punhos, destino e fúria. Por trás da batalha, porém, existe uma conspiração mortal que obriga Ryu e Ken a enfrentarem não apenas uns aos outros, mas também os demônios de seus próprios passados.

Elenco mistura astros de Hollywood e WWE

A produção reúne nomes conhecidos do cinema, da música, da comédia e do wrestling.

Andrew Koji assume o papel de Ryu, enquanto Noah Centineo interpreta Ken. David Dastmalchian (O Esquadrão Suicida) será M. Bison, e Jason Momoa (Aquaman) aparece como Blanka, personagem brasileiro da franquia.

O elenco também conta com dois astros da WWE: Roman Reigns como Akuma e Cody Rhodes no papel de Guile.

Curtis "50 Cent" Jackson interpreta o boxeador Balrog, enquanto Callina Liang ficou com Chun-Li. Vidut Jammwal será Dhalsim, o cantor Orville Peck interpreta Vega e o comediante Andrew Schultz foi escalado como Dan Hibiki.

Franquia já vendeu mais de 50 milhões de jogos

Criada em 1987, Street Fighter se tornou uma das franquias mais conhecidas dos games. Ao longo de sua história, a série já vendeu mais de 50 milhões de unidades em diferentes plataformas.

O título mais recente, Street Fighter 6, chegou aos consoles e PC em 2 de junho de 2023 e se tornou um dos maiores sucessos do gênero.

A trajetória da franquia no cinema, por outro lado, foi menos positiva. Street Fighter: A Última Batalha, lançado em 1994, e Street Fighter: A Lenda de Chun-Li, de 2009, não tiveram bom desempenho nas bilheterias.

As produções anteriores ainda contaram com nomes conhecidos no elenco, como Jean-Claude Van Damme e Michael Clarke Duncan.

Quem está por trás do novo filme?

Street Fighter tem direção de Kitao Sakurai, que também trabalhou no roteiro ao lado de T. J. Fixman. A história foi escrita por Dalan Musson e Gary Dauberman.

A produção reúne Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Takayuki Nakayama e Stefan Makhoul.

O longa é produzido pela Legendary, responsável por filmes como Duna e Godzilla. A Paramount Pictures ficará encarregada da distribuição.

Quando Street Fighter estreia?

A estreia do novo Street Fighter está prevista para outubro de 2026. Uma das informações divulgadas indica o dia 15 de outubro de 2026, enquanto a informação apresentada ao final do material aponta 16 de outubro como data de chegada aos cinemas.

A produção promete levar para as telas alguns dos personagens mais conhecidos da franquia da Capcom e colocar Ryu, Ken, Chun-Li e outros lutadores em uma nova disputa inspirada no universo dos games.

Veja o trailer!