Salvador toma medida para compra de "amarelinhos" após atraso de 200 dias

Siga o A TARDE no Google

Após a suspensão da compra de 184 novos micro-ônibus, os "amarelhinhos", destinados ao Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Sembob), anunciou nesta terça-feira, 1º, que está tomando uma medida para a resolução do problema.

Por meio das redes sociais, o secretário da pasta, Pablo Souza, informou que assinou um parecer técnico, solicitando que a Procuradoria Geral do Município (PGM) peça uma liminar judicial para que o Governo Federal libere a operação de crédito, junto à Caixa Econômica Federal, para a compra dos veículos.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, o valor já foi aprovado pela Procuradoria Geral da Fazenda Federal e aguarda há mais de 200 dias para ser homologada pelo Ministério das Cidades.

"Prejudicando mais um 1,5 milhão de soteropolitanos que, todos os meses, utilizam esse transporte para seu delocamento, prejudicando quem mais precisa. A política precisa ser feita com grandeza. Nós estamos aqui fazendo um requerimento. A Prefeitura vai adotar as suas providências para que a gente possa oferecer ônibus novos, qualidade no serviço, e pensar sempre na população", defendeu Pablo.

Veja vídeo:

Suspensão da compra

A sessão de abertura das propostas da licitação para renovação da frota com veículos equipados com ar-condicionado estava marcada para ocorrer no dia 6 de agosto.

A licitação foi aberta na modalidade pregão eletrônico e tinha como objetivo definir uma empresa fornecedora para a compra dos veículos conforme a demanda da prefeitura.

Os 180 micro-ônibus fazem parte da proposta de modernização do transporte complementar de Salvador. Os veículos previstos no edital deveriam seguir o padrão tecnológico Euro VI, considerado mais moderno e com menores níveis de emissão de poluentes em comparação com modelos anteriores.