Três apostas feitas em Salvador ganham na Mega-Sena de R$ 48 milhões

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Três apostas realizadas em Salvador acertaram cinco, dos seis números da Mega-Sena deste domingo, 6, e embolsaram R$ 30.145,38 mil cada. Nenhum jogo adivinhou todas as dezenas, portanto, os R$ 48 milhões sorteados acumularam.

Um dos bilhetes premiados foi comprado na Sorte Fácil Loterias, localizada na Praça do Barbalho, bairro Barbalho. As outras duas foram feitas por canais eletrônicos. Ambas se tratam de apostas simples com apenas uma cota.

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Além da capital baiana, quatro apostas de outros municípios baianos também acertaram a quina do sorteio e embolsaram a mesma quantia. Os contemplados foram de Castro Alves, Feira de Santana, Guanambi e Tucano.

No total, 78 jogos de todo o Brasil acertaram cinco números da Mega-Sena, ganhando R$ 30.145,38 mil cada, e 5.268 mil ganharam R$ 735,73 ao marcar quatro números corretos.

As dezenas sorteadas foram: 08-17-24-43-47-58

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 8, é de R$ R$ 70 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).