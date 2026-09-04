Aposta baiana ganha na Mega-Sena de R$ 41 milhões; veja resultado

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Uma aposta realizada no município de Itabuna, no sul da Bahia, acertou cinco dos seis números da Mega-Sena desta quinta-feira, 3, e faturou R$ 36.500,74 mil. Nenhum jogo adivinhou todas as dezenas, portanto, os R$ 41 milhões sorteados acumularam.

O sortudo fez uma aposta simples na Simas Loterias Ltda, mais conhecida como Lotérica do Shopping. Ao todo, 50 jogos acertaram as cinco dezenas.

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Os números sorteados foram: 01-13-25-35-39-51

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para domingo, 6, é de R$ 48 milhões.