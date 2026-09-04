MP-BA abre seleção para vagas de estágio com bolsas de R$ 2,2 mil

Siga o A TARDE no Google

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio de pós-graduação na área jurídica em Salvador e municípios do interior do estado. A bolsa mensal oferecida aos selecionados é de R$ 2,2 mil.

As inscrições podem ser realizadas até 29 de setembro. O número de vagas disponíveis não foi informado. Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 55.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Podem se candidatar pessoas com graduação em Direito que estejam matriculadas em curso de pós-graduação na área jurídica compatível com as atividades desenvolvidas pelo MP-BA.

A seleção será realizada por meio de prova on-line no dia 30 de outubro, a partir das 14h. Os aprovados terão jornada de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Onde há oportunidades

O processo seletivo contempla vagas em Salvador e nas seguintes cidades do interior da Bahia:

Alagoinhas

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brumado

Camaçari

Euclides da Cunha

Eunápolis

Feira de Santana

Guanambi

Ilhéus

Irecê

Itaberaba

Itabuna

Itapetinga

Jacobina

Jequié

Juazeiro

Paulo Afonso

Porto Seguro

Santa Maria da Vitória

Santo Antônio de Jesus

Os interessados devem realizar a inscrição pela plataforma indicada pelo Ministério Público da Bahia e consultar as regras do edital antes de efetuar o pagamento da taxa.