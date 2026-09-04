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MP-BA abre seleção para vagas de estágio com bolsas de R$ 2,2 mil

Oportunidades são para pós-graduação na área jurídica

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem MP-BA abre seleção para vagas de estágio com bolsas de R$ 2,2 mil
Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio de pós-graduação na área jurídica em Salvador e municípios do interior do estado. A bolsa mensal oferecida aos selecionados é de R$ 2,2 mil.

As inscrições podem ser realizadas até 29 de setembro. O número de vagas disponíveis não foi informado. Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 55.

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Podem se candidatar pessoas com graduação em Direito que estejam matriculadas em curso de pós-graduação na área jurídica compatível com as atividades desenvolvidas pelo MP-BA.

A seleção será realizada por meio de prova on-line no dia 30 de outubro, a partir das 14h. Os aprovados terão jornada de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Onde há oportunidades

O processo seletivo contempla vagas em Salvador e nas seguintes cidades do interior da Bahia:

  • Alagoinhas
  • Barreiras
  • Bom Jesus da Lapa
  • Brumado
  • Camaçari
  • Euclides da Cunha
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Guanambi
  • Ilhéus
  • Irecê
  • Itaberaba
  • Itabuna
  • Itapetinga
  • Jacobina
  • Jequié
  • Juazeiro
  • Paulo Afonso
  • Porto Seguro
  • Santa Maria da Vitória
  • Santo Antônio de Jesus

Os interessados devem realizar a inscrição pela plataforma indicada pelo Ministério Público da Bahia e consultar as regras do edital antes de efetuar o pagamento da taxa.

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estágio MP-BA vagas

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