BAHIA
MP-BA abre seleção para vagas de estágio com bolsas de R$ 2,2 mil
Oportunidades são para pós-graduação na área jurídica
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para um processo seletivo de estágio de pós-graduação na área jurídica em Salvador e municípios do interior do estado. A bolsa mensal oferecida aos selecionados é de R$ 2,2 mil.
As inscrições podem ser realizadas até 29 de setembro. O número de vagas disponíveis não foi informado. Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 55.
Podem se candidatar pessoas com graduação em Direito que estejam matriculadas em curso de pós-graduação na área jurídica compatível com as atividades desenvolvidas pelo MP-BA.
A seleção será realizada por meio de prova on-line no dia 30 de outubro, a partir das 14h. Os aprovados terão jornada de 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.
Onde há oportunidades
O processo seletivo contempla vagas em Salvador e nas seguintes cidades do interior da Bahia:
- Alagoinhas
- Barreiras
- Bom Jesus da Lapa
- Brumado
- Camaçari
- Euclides da Cunha
- Eunápolis
- Feira de Santana
- Guanambi
- Ilhéus
- Irecê
- Itaberaba
- Itabuna
- Itapetinga
- Jacobina
- Jequié
- Juazeiro
- Paulo Afonso
- Porto Seguro
- Santa Maria da Vitória
- Santo Antônio de Jesus
Os interessados devem realizar a inscrição pela plataforma indicada pelo Ministério Público da Bahia e consultar as regras do edital antes de efetuar o pagamento da taxa.