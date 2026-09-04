Pedágio nas BRs 116 e 324: veja valores previstos e data do leilão

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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou na quinta-feira, 3, o edital para a concessão de 653,3 quilômetros das BRs-116 e 324, na Bahia.

Chamado de Rota 2 de Julho, o projeto prevê a transferência das rodovias para a iniciativa privada por 30 anos, com R$ 14,33 bilhões em investimentos ao longo do contrato.

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O leilão está marcado para 18 de dezembro de 2026, às 10h, na B3, em São Paulo. A disputa terá como critério a menor tarifa, conforme as regras estabelecidas no edital.

Como vai funcionar a nova concessão

A concessão contempla trechos da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana e da BR-116 entre Feira de Santana e a divisa da Bahia com Minas Gerais.

Entre as intervenções previstas estão 306,6 quilômetros de duplicação, além de faixas adicionais, vias marginais, passarelas e melhorias na infraestrutura e na segurança viária.

Praça do pedágio na BR 324 - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Uma das principais mudanças para os motoristas será a substituição das praças físicas de pedágio pelo sistema Free Flow.

Com a tecnologia, os veículos passam por pórticos eletrônicos sem precisar parar em cabines para efetuar o pagamento.

Quanto o motorista vai pagar

A modelagem da concessão prevê cobrança de pedágio ao longo do sistema rodoviário.

A tarifa básica indicada pela ANTT é de R$ 0,08396 por quilômetro no primeiro ano, com previsão de elevação progressiva nos anos seguintes. A partir do quarto ano, o valor chega a R$ 0,12248 por quilômetro.

Esses valores, porém, não significam necessariamente o preço final que será pago pelos motoristas.

O leilão será disputado pelo critério de menor tarifa, de modo que o valor efetivamente cobrado dependerá da proposta vencedora.

Edital passou por análise do TCU

Antes da publicação do edital definitivo, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou o projeto da Rota 2 de Julho e determinou cinco ajustes à ANTT. A decisão foi tomada em 26 de agosto.

Entre as correções, o tribunal apontou uma divergência nos percentuais usados para calcular os aumentos das tarifas de pedágio e determinou que os valores fossem ajustados antes da publicação do edital.