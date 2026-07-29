Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

NOVA CONCESSIONÁRIA

Leilão da BR-324 na Bahia será realizado após análise do TCU

Jerônimo Rodrigues cumpriu intensa agenda em Brasília nesta quarta-feira, 29

Redação
Por Redação
Jerônimo cumpriu agenda em Brasília nesta quarta-feira, 29.
Jerônimo cumpriu agenda em Brasília nesta quarta-feira, 29. - Foto: Eduardo Aiache / GOVBA
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues cumpriu nesta quarta-feira, 29, uma série de agendas em Brasília com ministros do governo federal para tratar de projetos e investimentos para a Bahia nas áreas de infraestrutura, saúde e transportes.

No Ministério dos Transportes, o governador se reuniu com o ministro George Santoro e acompanhou o processo de concessão da BR-324. O projeto está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) e, concluída essa etapa, segue para leilão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Saindo do TCU, já vai para leilão, para a gente conseguir uma empresa para a BR-324, no trecho Salvador-Feira. Essa parceria com o presidente Lula nos dá um conforto de podermos acompanhar a obra passo a passo", afirmou.

Na mesma reunião foram tratadas a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, o Anel de Contorno de Feira de Santana e a BR-242.

Leia Também:

MOBILIDADE

BR-324 pode ter solução até outubro, diz Jerônimo Rodrigues
BR-324 pode ter solução até outubro, diz Jerônimo Rodrigues imagem

PISTA TRAVADA

4ª interdição no mês: por que os reparos no km 604 da BR-324 não terminam
4ª interdição no mês: por que os reparos no km 604 da BR-324 não terminam imagem

MAIS UMA VEZ

Trecho da BR-324 volta a ser interditado após novo afundamento na pista
Trecho da BR-324 volta a ser interditado após novo afundamento na pista imagem

Mais cedo, Jerônimo esteve com o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Barros Monteiro da França, para discutir a navegabilidade do Rio São Francisco e investimentos nos aeroportos de Jequié, Jaguaquara, Itiruçu, Ilhéus e Irecê.

Com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a pauta foi a entrega da policlínica de Remanso e do Hospital Regional de Jacobina até o final do ano, além do envio de equipamentos para unidades de saúde do estado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

br-324 Governador Jerônimo Rodrigues infraestrutura Bahia

Relacionadas

Mais lidas