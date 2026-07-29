Leilão da BR-324 na Bahia será realizado após análise do TCU

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O governador Jerônimo Rodrigues cumpriu nesta quarta-feira, 29, uma série de agendas em Brasília com ministros do governo federal para tratar de projetos e investimentos para a Bahia nas áreas de infraestrutura, saúde e transportes.

No Ministério dos Transportes, o governador se reuniu com o ministro George Santoro e acompanhou o processo de concessão da BR-324. O projeto está em análise no Tribunal de Contas da União (TCU) e, concluída essa etapa, segue para leilão.

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"Saindo do TCU, já vai para leilão, para a gente conseguir uma empresa para a BR-324, no trecho Salvador-Feira. Essa parceria com o presidente Lula nos dá um conforto de podermos acompanhar a obra passo a passo", afirmou.

Na mesma reunião foram tratadas a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, o Anel de Contorno de Feira de Santana e a BR-242.

Mais cedo, Jerônimo esteve com o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Barros Monteiro da França, para discutir a navegabilidade do Rio São Francisco e investimentos nos aeroportos de Jequié, Jaguaquara, Itiruçu, Ilhéus e Irecê.

Com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a pauta foi a entrega da policlínica de Remanso e do Hospital Regional de Jacobina até o final do ano, além do envio de equipamentos para unidades de saúde do estado.