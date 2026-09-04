Bahia registra radiação UV extrema até domingo em 18 municípios

Siga o A TARDE no Google

​A população baiana deve preparar o protetor solar e evitar a exposição prolongada ao sol nos próximos dias. Um boletim divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alerta que 18 municípios do estado registrarão níveis muito altos e extremos de radiação ultravioleta (UV) até este domingo, 6.

​De acordo com a medição do órgão — baseada em dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/Inpe) —, o Índice Ultravioleta (IUV) no estado vai oscilar entre 9 e 12.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na escala oficial, valores de 8 a 10 são classificados como "muito altos", enquanto marcas a partir de 11 entram no patamar "extremo".

​Apesar de assustarem, as estatísticas estão dentro da média histórica esperada para esta época do ano na Bahia. No entanto, a incidência da faixa extrema exige atenção dobrada da população ao ar livre.

​Salvador e interior na rota

​Na capital baiana, o IUV deve permanecer na marca 10 até quinta-feira, 3, subindo para o nível extremo 11 a partir de sexta-feira, 4, até domingo. Feira de Santana vai seguir rigorosamente o mesmo padrão.

​No interior, a situação é ainda mais crítica. Os municípios de Paulo Afonso, Juazeiro e Remanso podem registrar o índice máximo de 12 no sábado (5) e no domingo. Já Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu devem alcançar a mesma marca no domingo.

Entenda o fenômeno

​O que é a radiação UV?

Invisível a olho nu, a radiação ultravioleta é emitida pelo Sol e dividida em três faixas: UVA, UVB e UVC.

Enquanto a UVC é absorvida pela atmosfera, as radiações UVA e UVB chegam à superfície terrestre. A exposição excessiva sem proteção pode provocar queimaduras solares, envelhecimento precoce e aumentar o risco de câncer de pele.

​Calor não é radiação

Um erro comum é associar o risco do IUV à temperatura do ar. O Índice Ultravioleta mede apenas a intensidade da radiação solar na superfície, e não o calor.

Portanto, mesmo em dias nublados ou de vento frio, a radiação continua alta e os cuidados com a pele e olhos permanecem indispensáveis.

Como se proteger

​Evite o sol nos horários de pico: preferencialmente entre 10h e 16h.

​Protetor solar: use filtro com FPS mínimo de 30 e reaplique a cada duas horas.

​Acessórios: chapéus de aba larga, óculos escuros com proteção UV e roupas leves com trama fechada.

​Hidratação: aumente a ingestão de água ao longo do dia.