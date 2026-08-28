Lotérica ganha prêmio da mega-sena pela 11ª vez em 2026

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O empresário e lotérico Alessandro Montenegro, conhecido como “Rei do Bolão”, voltou a ganhar um prêmio principal das loterias brasileiras. Desta vez, ele estava entre os participantes de um bolão que acertou os 15 números do concurso 3773 da Lotofácil.

A aposta vencedora levou R$ 1.063.084,62. Como o jogo foi dividido entre 39 pessoas, cada participante receberá aproximadamente R$ 27 mil.

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Com o novo resultado, Alessandro chega à marca de 11 prêmios principais conquistados somente em 2026. A sequência reúne premiações em diferentes modalidades, como Mega-Sena, Lotofácil, Quina de São João e Dia de Sorte.

Aposta usou número máximo de dezenas

O bolão vencedor foi feito com 20 dezenas, quantidade máxima permitida em uma aposta da Lotofácil. O jogo custou R$ 1.836 e reúne mais de 15 mil combinações de 15 números em uma única aposta.

Com a estratégia, a chance matemática de acertar o prêmio principal passa de 1 em 3.268.760, em uma aposta simples, para 1 em 211.

Alessandro também participou do bolão como apostador. Para ele, a sequência de resultados tem um significado especial justamente por dividir as conquistas com os clientes que participam dos jogos.

“Chegar ao 11º prêmio principal em um único ano é algo que nos deixa muito felizes, principalmente porque cada conquista é compartilhada com nossos clientes. Eu sempre digo que sou quem mais acredita nos nossos bolões e não é à toa que participo deles. Estou disputando exatamente os mesmos prêmios, nas mesmas condições, junto com quem confia no nosso trabalho”, afirma Alessandro Montenegro.

Rei do Bolão já ganhou duas Mega-Senas em 2026

A marca alcançada agora na Lotofácil é resultado de uma sequência de premiações ao longo dos últimos meses. Em menos de oito meses, Alessandro participou pessoalmente de 11 bolões que conquistaram o prêmio máximo de suas respectivas modalidades.

Entre os resultados estão duas vitórias no prêmio principal da Mega-Sena em 2026, além de premiações na Lotofácil, na Quina de São João e no Dia de Sorte.

Uma das maiores conquistas ocorreu em maio, quando Alessandro integrou um bolão que levou aproximadamente R$ 168 milhões na Mega-Sena.

Depois, em agosto, o empresário voltou a participar de um bolão vencedor. Desta vez, o grupo acertou as seis dezenas da Mega-Sena e recebeu R$ 166.515.272,00.

Poucos dias depois, Alessandro voltou a aparecer entre os ganhadores de um bolão da Lotofácil. Duas semanas após a premiação de R$ 166,5 milhões, ele ainda participou de uma aposta que acertou a Quina da Mega-Sena, ficando a uma dezena do prêmio principal.

Apesar de não entrar na contagem dos 11 prêmios principais, o resultado aumentou a sequência de premiações conquistadas pelo lotérico.

Estratégia se repete nos bolões

A utilização de apostas com uma quantidade maior de dezenas aparece novamente entre os resultados da Loteria Aldeota, em Fortaleza.

No concurso 3773 da Lotofácil, o bolão apostou justamente no limite máximo de 20 números. O valor de R$ 1.836 foi dividido entre os participantes.

A modalidade permite ampliar o número de combinações dentro de uma mesma aposta. Em comparação, o jogo simples da Lotofácil utiliza 15 dezenas, enquanto a aposta máxima aumenta a quantidade de possibilidades e, consequentemente, o investimento necessário.