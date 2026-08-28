Sortudo ganha R$ 57 milhões sozinho no mega-sena: quanto rende e o que comprar com a fortuna?

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Uma aposta feita pela internet em Blumenau, Santa Catarina, mudou a vida de um sortudo no último domingo, 23. O bilhete acertou sozinho as seis dezenas do concurso 3048 da Mega-Sena e garantiu um prêmio de R$ 57.261.598,09.

Pouco mais de 24 horas depois do sorteio, o vencedor já havia procurado uma agência da Caixa para fazer o resgate da bolada. O nome do ganhador não foi divulgado.

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Mas, além de imaginar o que fazer com quase R$ 58 milhões, uma pergunta chama atenção: quanto esse dinheiro poderia render se fosse investido?

Quanto R$ 57 milhões poderiam render?



Para fazer as contas, o levantamento considerou uma aplicação de R$ 58 milhões e o cenário da taxa básica de juros em 14% ao ano.

Entre as opções avaliadas, estão poupança, CDBs, fundos DI e Tesouro Selic. A simulação considera os rendimentos já descontados do Imposto de Renda quando há incidência.

Confira os valores:

Poupança

Retorno anual: 8,17%

8,17% Rendimento mensal: R$ 385.791,72

R$ 385.791,72 Rendimento anual: R$ 4.738.600

CDB de banco médio, com 110% do CDI

Retorno anual: 13,07%

13,07% Rendimento mensal: R$ 553.425,72

R$ 553.425,72 Rendimento anual: R$ 7.316.265

CDB de banco grande, com 90% do CDI

Retorno anual: 10,69%

10,69% Rendimento mensal: R$ 458.017,22

R$ 458.017,22 Rendimento anual: R$ 5.986.035

Fundos DI, com taxa de administração de 0,50%

Retorno anual: 11,88%

11,88% Rendimento mensal: R$ 505.988,30

R$ 505.988,30 Rendimento anual: R$ 6.651.150

Tesouro Selic, com taxa de custódia de 0,2%

Retorno anual: 11,72%

11,72% Rendimento mensal: R$ 499.119,15

R$ 499.119,15 Rendimento anual: R$ 6.555.450

Na comparação, a poupança apresentou o menor retorno. Já o CDB de banco médio, considerando uma remuneração equivalente a 110% do CDI, apareceu com o maior rendimento entre as alternativas analisadas.



A simulação considera uma taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e uma taxa de custódia de 0,2% para o Tesouro Selic. Esses custos podem variar de acordo com fundos e corretoras.

Confira as cidades dos apostadores premiados - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Dá para viver apenas dos rendimentos?



Pelos valores da simulação, o patrimônio poderia gerar uma renda mensal bastante elevada sem que o ganhador precisasse gastar imediatamente o valor principal.

No cenário do CDB de banco médio, por exemplo, os R$ 58 milhões considerados na conta produziriam mais de R$ 553 mil em um mês. Em 12 meses, o rendimento chegaria a mais de R$ 7,3 milhões, conforme o levantamento.

Na poupança, mesmo com o menor retorno entre as opções apresentadas, o ganho mensal seria superior a R$ 385 mil.

Ou seja, a grande diferença para o vencedor não estaria apenas no valor recebido da loteria, mas na possibilidade de transformar parte desse patrimônio em uma fonte de renda recorrente.

O que seria possível fazer com R$ 57 milhões?



Com uma fortuna desse tamanho, o ganhador teria dinheiro suficiente para realizar alguns dos desejos mais caros sem necessariamente comprometer todo o patrimônio.

Uma possibilidade seria comprar um imóvel de alto padrão. Em São Paulo, por exemplo, há mansões em bairros nobres como Jardim Europa e Morumbi que podem ultrapassar os R$ 30 milhões.

Quem prefere o litoral também poderia direcionar parte do prêmio para uma casa de luxo em destinos como Angra dos Reis ou Trancoso.

Outra alternativa seria adquirir imóveis para gerar renda com aluguel, distribuindo o patrimônio entre diferentes propriedades.

Mega-Sena - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

Carros de luxo, iates e viagens

O prêmio também permitiria montar uma verdadeira coleção de carros esportivos.

Um Lamborghini Aventador, por exemplo, é citado entre os modelos que podem chegar a cerca de R$ 5 milhões. Ainda haveria espaço financeiro para outros veículos de marcas como Ferrari, Porsche e McLaren.

Para quem prefere o mar, iates de luxo também poderiam entrar na lista. Conforme o tamanho e as características da embarcação, os valores podem ficar entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões.

E não seria preciso escolher apenas um destino para viajar. Com o patrimônio, seria possível bancar viagens internacionais para lugares como Maldivas, Dubai, Tóquio e Paris, além de experiências exclusivas.

Manter o patrimônio também seria uma opção

Apesar de todas as possibilidades de consumo, outra estratégia seria preservar boa parte do prêmio e buscar diferentes formas de investimento.

A diversificação poderia envolver modalidades como renda fixa, imóveis, ações e fundos, de acordo com o perfil e os objetivos do investidor.

Em um exemplo citado no levantamento, uma aplicação de R$ 55 milhões em renda fixa com rendimento de 10% ao ano poderia gerar aproximadamente R$ 5,5 milhões em um ano, o equivalente a mais de R$ 450 mil por mês.

Nesse cenário, o ganhador teria a possibilidade de utilizar parte dos rendimentos e manter o patrimônio principal investido.

Chance de levar uma bolada é pequena

O prêmio de Blumenau também mostra o tamanho da sorte necessária para acertar todas as dezenas da Mega-Sena.

No jogo simples, com seis números e custo de R$ 6, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Para marcar 20 dezenas, limite máximo permitido, o valor da aposta sobe para R$ 232.560, enquanto a chance de acertar as seis dezenas passa para 1 em 1.292.

No concurso 3048, os números sorteados foram 02, 06, 27, 39, 44 e 50.

Além do vencedor da faixa principal, outras 74 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 34.212,24 cada. Entre elas, estavam apostas feitas em Concórdia e Riqueza, em Santa Catarina. Outras 4.346 apostas fizeram quatro acertos e levaram R$ 986,17 cada.