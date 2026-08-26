Aposta realizada em shopping de Salvador fatura bolada na Mega-Sena

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Sorteado na noite desta terça-feira, 25, o concurso 3049 da Mega-Sena, que tinha o prêmio estimado em R$ 3,5 milhões não teve acertador das seis dezenas e, portanto, acumulou. No entanto, uma aposta de Salvador acertou cinco números, faturando um grande valor na quina.

O jogo em questão foi realizado no Salvador Shopping, centro comercial localizado no bairro Caminho das Árvores, de forma simples, em cota única, embolsando R$ 41.986,04.

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O palpite aconteceu via "Teimosinha", modalidade voltada para quem tem confiança nos próprios números, e consiste na manutenção da mesma aposta por vários concursos consecutivos.

No total, 22 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena, no entanto, a soteropolitana foi única baiana a ganhar.

As dezenas sorteadas foram: 06 13 36 43 53 55

Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira, 27, é de R$ 25 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).