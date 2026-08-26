Seis bairros de Salvador ficam sem energia nesta quarta; veja lista

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Salvador está enfrentando a suspensão no fornecimento de energia desde a última semana, estratégia da Neoenergia Coelba que segue até o dia 31 de agosto. Nesta quarta-feira, 26, o fornecimento será interrompido em algumas ruas de seis bairros entre 10h e 16h.

Serão afetados Acupe de Brotas, Caminho das Árvores, Graça, Itapuã, Piatã e Praia do Flamengo.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Acupe de Brotas: Ladeira do Acupe;

Caminho das Árvores: Avenida Tancredo Neves;

Avenida Tancredo Neves; Graça: Rua Catharina Paraguassu, Av Euclydes Da Cunha, Rua Rio De Sao Pedro, Rua Barao De Capanema, Rua Amelia Rodrigues, Rua Humberto De Campos, Rua Engenheiro Alexandre Maia.

Rua Catharina Paraguassu, Av Euclydes Da Cunha, Rua Rio De Sao Pedro, Rua Barao De Capanema, Rua Amelia Rodrigues, Rua Humberto De Campos, Rua Engenheiro Alexandre Maia. Itapuã: Rua Aristides Milton, Rua Do Ceu, Rua Joao Do Peixe, Rua Genebaldo Figueredo, Rua Arnaldo Francelino, Rua Do Tamarineiro, Pc Dorival Caymmi, Tv Abaete, Rua Walter Seijo, Rua Abaete, Tv Aimore, Rua Arnald Francelino, Rua Eng Aristides Milton.

Rua Aristides Milton, Rua Do Ceu, Rua Joao Do Peixe, Rua Genebaldo Figueredo, Rua Arnaldo Francelino, Rua Do Tamarineiro, Pc Dorival Caymmi, Tv Abaete, Rua Walter Seijo, Rua Abaete, Tv Aimore, Rua Arnald Francelino, Rua Eng Aristides Milton. Piatã: Av Orlando Gomes;

Av Orlando Gomes; Praia do Flamengo: Rua Clovis Bevilacqua.

Entenda os desligamentos programados

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: