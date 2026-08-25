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SALVADOR

Salvador terá sete bairros sem energia nesta terça-feira; veja lista

O fornecimento será interrompido em algumas ruas entre 9h e 12h

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Neoenergia Coelba

Salvador está enfrentando a suspensão no fornecimento de energia desde a última semana, estratégia da Neoenergia Coelba que segue até o dia 31 de agosto. Nesta terça-feira, 25, o fornecimento será interrompido em algumas ruas de sete bairros entre 9h e 12h.

Serão afetados Engenho Velho da Federação, Horto Bela Vista, Imbuí, Jardim das Margaridas, Luiz Anselmo, Matatu e Pituba. Além disso, o Centro de Lauro de Freitas também ficará sem luz.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

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Confira trechos afetados

Engenho Velho da Federação

  • Endereços afetados: Rua Coronel Jose Galdino De Souza
  • Horário: 9h às 12h

Horto Bela Vista

  • Endereços afetados: Alameda dos Jardins
  • Horário: 9h às 12h

Imbuí

  • Endereços afetados: Rua Novo Imbuí
  • Horário: 9h às 12h

Jardim das Margaridas

  • Endereços afetados: Rua Joaquim Ferreira
  • Horário: 9h às 12h

Luiz Anselmo

  • Endereços afetados: Rua Parambu
  • Horário: 9h às 12h

Matatu

  • Endereços afetados: Rua dos Bandeirantes
  • Horário: 9h às 12h

Pituba

  • Endereços afetados: Rua das Margaridas
  • Horário: 9h às 12h

Centro - Lauro de Freitas

  • Endereços afetados: Rua Parambu
  • Horário: 9h às 12h
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Tags

Energia Elétrica Neoenergia Coelba Salvador

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