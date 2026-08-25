SALVADOR
Salvador terá sete bairros sem energia nesta terça-feira; veja lista
O fornecimento será interrompido em algumas ruas entre 9h e 12h
Salvador está enfrentando a suspensão no fornecimento de energia desde a última semana, estratégia da Neoenergia Coelba que segue até o dia 31 de agosto. Nesta terça-feira, 25, o fornecimento será interrompido em algumas ruas de sete bairros entre 9h e 12h.
Serão afetados Engenho Velho da Federação, Horto Bela Vista, Imbuí, Jardim das Margaridas, Luiz Anselmo, Matatu e Pituba. Além disso, o Centro de Lauro de Freitas também ficará sem luz.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
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Confira trechos afetados
Engenho Velho da Federação
- Endereços afetados: Rua Coronel Jose Galdino De Souza
- Horário: 9h às 12h
Horto Bela Vista
- Endereços afetados: Alameda dos Jardins
- Horário: 9h às 12h
Imbuí
- Endereços afetados: Rua Novo Imbuí
- Horário: 9h às 12h
Jardim das Margaridas
- Endereços afetados: Rua Joaquim Ferreira
- Horário: 9h às 12h
Luiz Anselmo
- Endereços afetados: Rua Parambu
- Horário: 9h às 12h
Matatu
- Endereços afetados: Rua dos Bandeirantes
- Horário: 9h às 12h
Pituba
- Endereços afetados: Rua das Margaridas
- Horário: 9h às 12h
Centro - Lauro de Freitas
- Endereços afetados: Rua Parambu
- Horário: 9h às 12h