Salvador terá sete bairros sem energia nesta terça-feira; veja lista

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Salvador está enfrentando a suspensão no fornecimento de energia desde a última semana, estratégia da Neoenergia Coelba que segue até o dia 31 de agosto. Nesta terça-feira, 25, o fornecimento será interrompido em algumas ruas de sete bairros entre 9h e 12h.

Serão afetados Engenho Velho da Federação, Horto Bela Vista, Imbuí, Jardim das Margaridas, Luiz Anselmo, Matatu e Pituba. Além disso, o Centro de Lauro de Freitas também ficará sem luz.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados

Engenho Velho da Federação

Endereços afetados: Rua Coronel Jose Galdino De Souza

Horário: 9h às 12h

Horto Bela Vista

Endereços afetados: Alameda dos Jardins

Horário: 9h às 12h

Imbuí

Endereços afetados: Rua Novo Imbuí

Horário: 9h às 12h

Jardim das Margaridas

Endereços afetados: Rua Joaquim Ferreira

Horário: 9h às 12h

Luiz Anselmo

Endereços afetados: Rua Parambu

Horário: 9h às 12h

Matatu

Endereços afetados: Rua dos Bandeirantes

Horário: 9h às 12h

Pituba

Endereços afetados: Rua das Margaridas

Horário: 9h às 12h

Centro - Lauro de Freitas