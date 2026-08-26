SALVADOR
Festival gratuito reúne cultura, arte e empreendedorismo em Salvador
Evento acontece neste sábado, 29, das 10h às 22h, em Salvador
O Festival Afrocria ocupa o Colégio Estadual Ruth Pacheco, em Nova Sussuarana, neste sábado, 29, com uma programação gratuita voltada à cultura, formação e empreendedorismo. Das 10h às 22h, o evento terá shows, teatro, capoeira, break, poesia, dança, audiovisual, feira e roda de conversa.
A programação começa pela manhã e segue ao longo do dia com atrações de diferentes linguagens e artistas ligados à produção cultural e aos territórios periféricos de Salvador.
Feira abre programação do Festival Afrocria
Os portões serão abertos às 10h, mesmo horário em que começa a Feira de Empreendedorismo, que permanecerá funcionando durante todo o festival.
O espaço reunirá empreendedoras de Sussuarana, com produtos, serviços e experiências desenvolvidos no próprio território. A proposta é dar visibilidade aos negócios locais e estimular a circulação de renda na comunidade.
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Às 10h30, o Angá Capoeira apresenta uma roda de capoeira. Depois, às 11h, o Grupo Palco Encantado leva uma apresentação teatral ao festival. A programação da manhã termina com a UAS Crew, às 11h20, em uma roda de break.
Tarde terá documentário, poesia e música
As atividades retornam às 14h com a exibição do documentário “Sussuarana: Território, corpo e memória”. Na sequência, às 14h30, a cantora Isis Menezes faz uma apresentação musical.
Às 14h50, Evanilson Alves participa com um recital de poesia. Dez minutos depois, às 15h10, o Balé Afro Magia apresenta um espetáculo de dança.
A cantora Tulani Masai fecha a sequência da tarde, às 15h30, com uma apresentação que reúne referências de blues, soul, samba e afoxé.
Debate reúne artistas e convidados
A partir das 17h30, o Reinado Odara apresenta uma performance de dança com representantes do concurso Beleza Negra de Sussuarana, acompanhada pela Banda Urbanidade Nagô.
Às 18h, o festival abre espaço para uma roda de conversa com Preta Drika, MV Bill, Onã Rudá e Laís Pinho. O encontro abordará temas como identidade, juventude, equidade racial, participação social, oportunidades, trabalho e transformação social.
O debate será um dos momentos de formação previstos na programação do evento.
Shows encerram Festival Afrocria
A programação musical volta ao palco às 19h30, com a cantora Safyra, que apresenta um repertório marcado pelo afrobeat.
O encerramento fica por conta do grupo feminino Samba Ohana, às 20h10. A apresentação parte do samba raiz e de terreiro e incorpora elementos de MPB, rock, pop e axé.
Confira a programação
- 10h — Abertura dos portões e Feira de Empreendedorismo
- 10h30 — Roda de capoeira com Angá Capoeira
- 11h — Teatro com Grupo Palco Encantado
- 11h20 — Roda de break com UAS Crew
- 14h — Documentário “Sussuarana: Território, corpo e memória”
- 14h30 — Apresentação de Isis Menezes
- 14h50 — Recital de poesia com Evanilson Alves
- 15h10 — Balé Afro Magia
- 15h30 — Tulani Masai
- 17h30 — Reinado Odara e Banda Urbanidade Nagô
- 18h — Roda de conversa
- 19h30 — Safyra
- 20h10 — Samba Ohana
O Festival Afrocria é promovido pelo projeto EGbÉ - Arte, Tecnologia e Trabalho Decente e realizado pelo CEDHU (Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini). A iniciativa tem financiamento do FUNTRAD (Fundo de Promoção do Trabalho Decente), por meio da Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia).
A proposta é reunir diferentes formas de produção cultural e atividades de formação no território, com participação de artistas, empreendedores e iniciativas de Sussuarana e outras regiões.