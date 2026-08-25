ARTE
Performance une poesia e tambores em três espaços culturais da Bahia
Fọ̀ Ìlù passa por Salvador e Santo Amaro em setembro com apresentações gratuitas e oficinas
A performance literomusical Fọ̀ Ìlù - a menina, o tambor e a palavra realiza, em setembro, uma circulação por três espaços culturais da Bahia. O espetáculo terá apresentações gratuitas no Teatro Dona Canô, em Santo Amaro, e no Espaço Cultural Alagados e Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador, reunindo poesia, percussão e tradição oral.
Dirigida e conduzida pela percussionista Nanny Santos, a montagem propõe um encontro entre diferentes tambores, a oralidade poética e a presença cênica das artistas convidadas Theisy Nascimento, Bruna Silva, Lua do Pantanal e Laura Rigaud.
A dramaturgia é construída a partir de poemas, textos autorais e referências da cultura afro-brasileira. Entre os temas presentes na performance estão ancestralidade, espiritualidade, sensibilidade e resistência.
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O encontro entre palavra e tambor
O nome da obra tem origem na língua yorùbá e reúne os termos “Fọ̀”, que significa recitar, e “Ìlù”, tambor. A combinação dos elementos está no centro da proposta do espetáculo, que utiliza ritmo e palavra como formas de expressão e conexão com saberes ancestrais.
Segundo Nanny Santos, idealizadora do projeto, a circulação também cria possibilidades de encontro com novos públicos.
"Esse espetáculo nasceu do encontro entre a palavra e o tambor, duas formas de contar histórias que atravessam gerações. A circulação é importante porque nos permite levar essa experiência para outros territórios e encontrar públicos diferentes, criando novas trocas a cada apresentação. É um trabalho que fala de ancestralidade e, ao mesmo tempo, do presente, da força das nossas referências e da necessidade de manter esses saberes vivos por meio da arte", destaca a percussionista.
Espetáculo já passou por outros palcos de Salvador
Desde a estreia, Fọ̀ Ìlù já integrou diferentes programações culturais na Bahia. O espetáculo estreou no Teatro Gamboa, com ingressos esgotados, e depois passou pelo Espaço Cultural da Barroquinha.
A performance também integrou a programação do edital Cultura em Movimento, da CCR Metrô Bahia, e participou da ocupação artística em celebração aos 80 anos da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
A nova circulação leva a obra para Santo Amaro e dois espaços de Salvador, com sessões distribuídas ao longo do mês de setembro.
Oficinas fazem parte da circulação
Além das apresentações, o projeto realiza atividades formativas voltadas para artistas, estudantes e pessoas interessadas em processos criativos ligados à música, à performance e à literatura.
As oficinas serão conduzidas por Nanny Santos, Bruna Silva e Lua do Pantanal e abordarão saberes relacionados à percussão, à performance poética e aos elementos estéticos que fazem parte da construção do espetáculo.
Todas as apresentações terão tradução em Libras. A medida amplia o acesso de pessoas surdas à programação.
Onde assistir a Fọ̀ Ìlù
Os ingressos para Fọ̀ Ìlù - a menina, o tambor e a palavra são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.
13 de setembro
- Teatro Dona Canô
- Rua do Amparo, Centro, Santo Amaro (BA)
19 de setembro
- Espaço Cultural Alagados
- Rua Direta do Uruguai, Uruguai, Salvador (BA)
25 de setembro
- Cine Teatro Solar Boa Vista
- Engenho Velho de Brotas, Salvador (BA)
- Entrada gratuita