Performance une poesia e tambores em três espaços culturais da Bahia

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A performance literomusical Fọ̀ Ìlù - a menina, o tambor e a palavra realiza, em setembro, uma circulação por três espaços culturais da Bahia. O espetáculo terá apresentações gratuitas no Teatro Dona Canô, em Santo Amaro, e no Espaço Cultural Alagados e Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador, reunindo poesia, percussão e tradição oral.

Dirigida e conduzida pela percussionista Nanny Santos, a montagem propõe um encontro entre diferentes tambores, a oralidade poética e a presença cênica das artistas convidadas Theisy Nascimento, Bruna Silva, Lua do Pantanal e Laura Rigaud.

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A dramaturgia é construída a partir de poemas, textos autorais e referências da cultura afro-brasileira. Entre os temas presentes na performance estão ancestralidade, espiritualidade, sensibilidade e resistência.

O encontro entre palavra e tambor

O nome da obra tem origem na língua yorùbá e reúne os termos “Fọ̀”, que significa recitar, e “Ìlù”, tambor. A combinação dos elementos está no centro da proposta do espetáculo, que utiliza ritmo e palavra como formas de expressão e conexão com saberes ancestrais.

Segundo Nanny Santos, idealizadora do projeto, a circulação também cria possibilidades de encontro com novos públicos.

"Esse espetáculo nasceu do encontro entre a palavra e o tambor, duas formas de contar histórias que atravessam gerações. A circulação é importante porque nos permite levar essa experiência para outros territórios e encontrar públicos diferentes, criando novas trocas a cada apresentação. É um trabalho que fala de ancestralidade e, ao mesmo tempo, do presente, da força das nossas referências e da necessidade de manter esses saberes vivos por meio da arte", destaca a percussionista.

Espetáculo já passou por outros palcos de Salvador

Desde a estreia, Fọ̀ Ìlù já integrou diferentes programações culturais na Bahia. O espetáculo estreou no Teatro Gamboa, com ingressos esgotados, e depois passou pelo Espaço Cultural da Barroquinha.

A performance também integrou a programação do edital Cultura em Movimento, da CCR Metrô Bahia, e participou da ocupação artística em celebração aos 80 anos da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A nova circulação leva a obra para Santo Amaro e dois espaços de Salvador, com sessões distribuídas ao longo do mês de setembro.

Oficinas fazem parte da circulação

Além das apresentações, o projeto realiza atividades formativas voltadas para artistas, estudantes e pessoas interessadas em processos criativos ligados à música, à performance e à literatura.

As oficinas serão conduzidas por Nanny Santos, Bruna Silva e Lua do Pantanal e abordarão saberes relacionados à percussão, à performance poética e aos elementos estéticos que fazem parte da construção do espetáculo.

Todas as apresentações terão tradução em Libras. A medida amplia o acesso de pessoas surdas à programação.

Onde assistir a Fọ̀ Ìlù

Os ingressos para Fọ̀ Ìlù - a menina, o tambor e a palavra são gratuitos e podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

13 de setembro

Teatro Dona Canô

Rua do Amparo, Centro, Santo Amaro (BA)

19 de setembro

Espaço Cultural Alagados

Rua Direta do Uruguai, Uruguai, Salvador (BA)

25 de setembro