Escritora baiana lança romance ambientado na Salvador dos anos 1930

A escritora baiana Sarah Oliveira lança oficialmente o romance “A Luz Que Vi em Você” durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026, no Distrito Anhembi.

A obra mistura romance, fantasia e investigação em uma trama protagonizada por duas mulheres na Salvador da década de 1930.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Publicado pela Editora Se Liga, o livro é ambientado em 1936, durante a Era Vargas, e acompanha Anita Benevides, uma jornalista que possui desde a infância um dom secreto: enxergar luzes e cores capazes de revelar o peso das escolhas que estão por vir.

Uma investigação muda o destino das protagonistas

A trajetória de Anita se cruza com a de Melinda Falcão, mulher capaz de sentir as emoções das pessoas ao redor. A habilidade faz com que ela use luvas como uma forma de proteção.

As duas passam a unir suas capacidades após o desaparecimento da irmã de Melinda. A busca dá início a uma investigação que expõe uma rede de crimes envolvendo corrupção política, perseguição religiosa e internações forçadas.

Com a ajuda do cangaço, Anita e Melinda enfrentam os riscos impostos por uma sociedade marcada por repressões e desigualdades, enquanto desenvolvem uma relação amorosa que desafia as convenções da época.

Para Sarah Oliveira, a escolha de Salvador como cenário está ligada à sua própria trajetória.

“A Luz Que Vi em Você nasceu do desejo de voltar às minhas raízes e contar uma história de amor entre mulheres na cidade que me formou. Salvador é um lugar onde passado e presente caminham juntos, e foi nesse cenário que encontrei espaço para falar sobre memória, coragem e a força que as mulheres encontram umas nas outras. Lançar esse romance na Bienal do Livro de São Paulo é muito simbólico, por representar levar um pedaço da minha Bahia para leitores de todo o país”, afirma a autora.

Autora já publicou dez obras

Formada em Relações Internacionais, Sarah Oliveira estreou na literatura em 2022 e já publicou dez obras. A escritora produz romances LGBTQIAP+ e comédias românticas voltadas ao público adulto.

Segundo informações divulgadas sobre a autora, seus livros ultrapassaram 11,8 milhões de páginas lidas no Kindle Unlimited e mais de 34 mil e-books vendidos. Entre os títulos está “Opostas em Guerra”, que chegou ao Top 17 entre os e-books mais vendidos da Amazon Brasil.

A escritora também já participou de eventos como a FLIPELÔ e a Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Sessões de autógrafos durante a Bienal

Além do lançamento de “A Luz Que Vi em Você”, Sarah Oliveira participará de sessões de autógrafos e encontros com leitores durante a programação da Bienal, em atividades realizadas por diferentes editoras.

Editora Vênus

5 de setembro, sábado, às 16h

Sessão de autógrafos de “A Luz Que Vi em Você”

Editora Se Liga

7 de setembro, segunda-feira, às 15h

Sessão de autógrafos

Editora Cabana Vermelha

10 de setembro, quinta-feira, das 17h às 17h55

Sessão de autógrafos

Editora Cabana Vermelha

12 de setembro, sábado, das 14h às 14h55

Sessão de autógrafos

Ingressos para a Bienal

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece de 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209, em Santana, São Paulo.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online no site oficial do evento. De segunda a quinta-feira, as entradas diurnas custam R$ 40, na inteira, e R$ 20, na meia-entrada. Às sextas-feiras, sábados e domingos, os valores são de R$ 42 e R$ 21, respectivamente.

Também há ingressos noturnos, válidos de segunda a quinta-feira para entrada a partir das 17h. Nessa modalidade, os valores são de R$ 30 para a inteira e R$ 15 para a meia-entrada, com 100% de cashback para utilização durante o evento.