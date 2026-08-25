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LITERATURA

Escritora baiana lança romance ambientado na Salvador dos anos 1930

Sarah Oliveira apresenta “A Luz Que Vi em Você” na Bienal do Livro São Paulo

Beatriz Santos
Por
Escritora baiana Sarah Oliveira
Escritora baiana Sarah Oliveira - Foto: Divulgação

A escritora baiana Sarah Oliveira lança oficialmente o romance “A Luz Que Vi em Você” durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada entre os dias 4 e 13 de setembro de 2026, no Distrito Anhembi.

A obra mistura romance, fantasia e investigação em uma trama protagonizada por duas mulheres na Salvador da década de 1930.

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Publicado pela Editora Se Liga, o livro é ambientado em 1936, durante a Era Vargas, e acompanha Anita Benevides, uma jornalista que possui desde a infância um dom secreto: enxergar luzes e cores capazes de revelar o peso das escolhas que estão por vir.

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Uma investigação muda o destino das protagonistas

A trajetória de Anita se cruza com a de Melinda Falcão, mulher capaz de sentir as emoções das pessoas ao redor. A habilidade faz com que ela use luvas como uma forma de proteção.

As duas passam a unir suas capacidades após o desaparecimento da irmã de Melinda. A busca dá início a uma investigação que expõe uma rede de crimes envolvendo corrupção política, perseguição religiosa e internações forçadas.

Com a ajuda do cangaço, Anita e Melinda enfrentam os riscos impostos por uma sociedade marcada por repressões e desigualdades, enquanto desenvolvem uma relação amorosa que desafia as convenções da época.

Para Sarah Oliveira, a escolha de Salvador como cenário está ligada à sua própria trajetória.

“A Luz Que Vi em Você nasceu do desejo de voltar às minhas raízes e contar uma história de amor entre mulheres na cidade que me formou. Salvador é um lugar onde passado e presente caminham juntos, e foi nesse cenário que encontrei espaço para falar sobre memória, coragem e a força que as mulheres encontram umas nas outras. Lançar esse romance na Bienal do Livro de São Paulo é muito simbólico, por representar levar um pedaço da minha Bahia para leitores de todo o país”, afirma a autora.

Autora já publicou dez obras

Formada em Relações Internacionais, Sarah Oliveira estreou na literatura em 2022 e já publicou dez obras. A escritora produz romances LGBTQIAP+ e comédias românticas voltadas ao público adulto.

Segundo informações divulgadas sobre a autora, seus livros ultrapassaram 11,8 milhões de páginas lidas no Kindle Unlimited e mais de 34 mil e-books vendidos. Entre os títulos está “Opostas em Guerra”, que chegou ao Top 17 entre os e-books mais vendidos da Amazon Brasil.

A escritora também já participou de eventos como a FLIPELÔ e a Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Sessões de autógrafos durante a Bienal

Além do lançamento de “A Luz Que Vi em Você”, Sarah Oliveira participará de sessões de autógrafos e encontros com leitores durante a programação da Bienal, em atividades realizadas por diferentes editoras.

Editora Vênus

  • 5 de setembro, sábado, às 16h
  • Sessão de autógrafos de “A Luz Que Vi em Você”

Editora Se Liga

  • 7 de setembro, segunda-feira, às 15h
  • Sessão de autógrafos

Editora Cabana Vermelha

  • 10 de setembro, quinta-feira, das 17h às 17h55
  • Sessão de autógrafos

Editora Cabana Vermelha

  • 12 de setembro, sábado, das 14h às 14h55
  • Sessão de autógrafos

Ingressos para a Bienal

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontece de 4 a 13 de setembro, no Distrito Anhembi, localizado na Avenida Olavo Fontoura, nº 1209, em Santana, São Paulo.

Os ingressos já estão disponíveis para compra online no site oficial do evento. De segunda a quinta-feira, as entradas diurnas custam R$ 40, na inteira, e R$ 20, na meia-entrada. Às sextas-feiras, sábados e domingos, os valores são de R$ 42 e R$ 21, respectivamente.

Também há ingressos noturnos, válidos de segunda a quinta-feira para entrada a partir das 17h. Nessa modalidade, os valores são de R$ 30 para a inteira e R$ 15 para a meia-entrada, com 100% de cashback para utilização durante o evento.

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