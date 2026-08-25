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PRÓXIMO SORTEIO

Mega-Sena acumula e prêmio é estimado em R$ 25 milhões

Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 27

Andrêzza Moura
Por
Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 27
Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 27 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O prêmio principal da Mega-Sena ficou novamente sem vencedor. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.049. O sorteio foi realizado noite desta terça-feira, 25.

O valor acumulou para o próximo concurso é estimado em R$ 25 milhões. O próximo sorteio está programado para acontecer às 21h, desta quinta-feira, 27.

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Os números sorteados foram 06, 13, 36, 43, 53 e 55.

Mesmo sem ganhador na faixa principal, outras apostas foram premiadas. 22 jogos acertaram cinco dezenas e cada um receberá R$ 41.986,04. Já 1.567 apostas fizeram quatro acertos, garantindo R$ 971,64 por aposta.

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Próximo concurso

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 20h da quinta-feira, 27, no horário de Brasília.

Os apostadores podem realizar os jogos nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais oficiais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Mega-sena Mega-Sena acumulada

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