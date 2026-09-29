Mega-Sena e outros sorteios têm datas alteradas durante as eleições

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O primeiro turno das Eleições de 2026 mudará a data do concurso 3066 da Mega-Sena e de outros sorteios previstos para este domingo, 4. A Caixa Econômica Federal precisou antecipar as premiações.

Os sorteios que aconteceriam às 11h de domingo, serão antecipados para o sábado, 3, às 21h. A informação foi divulgada pela NSC Total.

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A alteração vale para a Loteria Federal, Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

Mega-Sena pode mudar de data novamente?

Caso ocorra um segundo turno das eleições, os sorteios previstos para o dia 25 de outubro ocorrerão também no sábado anterior, no dia 24, às 21h.

As premiações serão realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa, como o Youtube.