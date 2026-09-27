Apostadores da Bahia faturam alto na Timemania de R$ 16,5 milhões

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Duas apostas baianas faturaram, juntas, R$ 71.282,51 no concurso 2447 da Timemania, que tinha prêmio estimado em R$ 16,5 milhões. Os bilhetes, registrados em Barreiras, no oeste do estado, e em Salvador, acertaram seis dos sete números sorteados neste domingo, 27.

O maior prêmio individual, de R$ 35.641,27, ficou com um bolão de sete cotas realizado na lotérica Sonho Feliz, em Barreiras. Já a aposta de Salvador foi premiada com R$ 35.641,24. O jogo foi feito na lotérica Sorte Fácil e também era um bolão, dividido em quatro cotas.

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Resultado da Timemania

O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 10, 20, 25, 30, 33 e 34. O São Paulo foi o clube escolhido no campo "Time do Coração".

O concurso tinha prêmio estimado em R$ 16,5 milhões para quem acertasse os sete números. Na modalidade, o apostador escolhe dez dezenas entre as 80 disponíveis e também indica um clube de futebol. Em cada concurso, sete números e um time são sorteados.

A Timemania também premia apostas que acertam de três a sete dezenas, além do "Time do Coração".



O jogador ainda pode optar pela Surpresinha, quando os números são escolhidos pelo sistema, ou pela Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

A aposta simples custa R$ 3,50. Como os dois jogos premiados na Bahia foram realizados em bolões, os valores recebidos deverão ser divididos entre os participantes de cada aposta, de acordo com o número de cotas adquiridas.