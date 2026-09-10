OPORTUNIDADE
Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 85 milhões
Cinquenta apostas fizeram a quina e vão receber 45.990,43 cada
O prêmio do Concurso 3.056 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira, 10, não saiu para nenhum apostador. Ninguém acertou os seis números e, agora, o valor acumulado para o próximo sorteio é estimado em R$ 85 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56
Cinquenta apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 45.990,43 cada. Já 3.344 jogos acertaram quatro dezenas e vão levar para casa R$ 1.133,49 cada.
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O próximo concurso está previsto para acontecer neste domingo, 13, às 11h. Os jogos podem ser feitos até as 22h do sábado, 12, em todas as casas lotéricas do país, no site ou no aplicativo da Caixa. A cada aposta simples, com seis dezenas, o jogador paga R$6.