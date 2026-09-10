Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

OPORTUNIDADE

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 85 milhões

Cinquenta apostas fizeram a quina e vão receber 45.990,43 cada

Andrêzza Moura
Por
Próximo sorteio acontece no domingo, 13
Próximo sorteio acontece no domingo, 13 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

O prêmio do Concurso 3.056 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira, 10, não saiu para nenhum apostador. Ninguém acertou os seis números e, agora, o valor acumulado para o próximo sorteio é estimado em R$ 85 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 14 - 21 - 25 - 40 - 51 - 56

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Cinquenta apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 45.990,43 cada. Já 3.344 jogos acertaram quatro dezenas e vão levar para casa R$ 1.133,49 cada.

Leia Também:

POLÍTICA

Edson Fachin pede retirada de sigilo das investigações do caso Master
Edson Fachin pede retirada de sigilo das investigações do caso Master imagem

DROGAS ESCONDIDAS EM ELETRODOMÉSTICOS

Esquema de tráfico interestadual prende mais de 30 pessoas durante operação na Bahia
Esquema de tráfico interestadual prende mais de 30 pessoas durante operação na Bahia imagem

TRAGÉDIA

Vereador morre após ser atingido por carga de uma tonelada de batatas
Vereador morre após ser atingido por carga de uma tonelada de batatas imagem

O próximo concurso está previsto para acontecer neste domingo, 13, às 11h. Os jogos podem ser feitos até as 22h do sábado, 12, em todas as casas lotéricas do país, no site ou no aplicativo da Caixa. A cada aposta simples, com seis dezenas, o jogador paga R$6.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Mega acumulou mega sena

Relacionadas

Mais lidas