Mudança na Mega-Sena: Caixa confirma semana com sorteios consecutivos

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Já pensou ter uma semana inteira cheia de oportunidades de ficar milionário? A partir do dia 26 de outubro, a Mega-Sena entra no modo turbo e vai realizar uma maratona de cinco sorteios consecutivos (de segunda a sexta).

A iniciativa faz parte da edição especial Mega Semana, que altera temporariamente a programação habitual de sorteios, geralmente realizados às terças, quintas e domingos.

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Após o encerramento da maratona de sorteios, a Mega-Sena retorna ao seu calendário regular. Vale lembrar que em novembro começam a ser feitas as apostas para o concurso mais esperado do ano, a Mega da Virada 2026.

Calendário oficial da Mega Semana de outubro

Para não perder nenhuma oportunidade de fazer a sua aposta, é preciso ficar de olho nas datas exatas da Mega Semana divulgadas pela Caixa.

1º Sorteio (Segunda-feira, 26/10): Concurso 3076;

2º Sorteio (Terça-feira, 27/10): Concurso 3077;

3º Sorteio (Quarta-feira, 28/10): Concurso 3078;

4º Sorteio (Quinta-feira, 29/10): Concurso 3079;

5º Sorteio (Sexta-feira, 30/10): Concurso 3080.

O horário limite para realizar as apostas em cada um dos dias de sorteio permanece o mesmo adotado nos concursos regulares: 20h, para apostas simples e 20h30 para bolões digitais.

Atenção: as apostas realizadas após esse horário entram automaticamente para o concurso do dia útil seguinte.

Todos os sorteios da Mega Semana serão realizados às 21h (horário de Brasília). Os interessados podem acompanhar o sorteio das dezenas no canal oficial da Caixa no YouTube.

Como apostar na maratona da Mega-Sena?

As apostas podem ser realizadas nas casas lotéricas de todo Brasil, no site oficial ou no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking da Caixa.

Para quem vai fazer o seu jogo de forma física, o funcionamento das casas lotéricas é de:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 18h(podendo variar uma hora a mais ou a menos; unidades em shoppings costumam abrir das 10h às 21h ou 22h).

das 8h às 18h(podendo variar uma hora a mais ou a menos; unidades em shoppings costumam abrir das 10h às 21h ou 22h). Sábados: das 8h às 12h ou até as 13h(algumas unidades maiores funcionam até a tarde).

das 8h às 12h ou até as 13h(algumas unidades maiores funcionam até a tarde). Domingos e feriados nacionais: fechadas.

*Horário oficial de Brasília.

Existe alguma mudança no preço e nas regras da Mega-Sena?

Apesar da alteração no calendário da última semana de outubro, a mecânica do jogo permanece a mesma.

Uma aposta simples, de seis números no volante, continua custando R$ 6. As chances matemáticas de acerto para Sena, Quina e Quadra permanecem as mesmas.

Em caso de ninguém acertar as seis dezenas, o valor acumula imediatamente para o concurso seguinte.

Como aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena?

Em um jogo simples, o apostador concorre entre 50.063.850 combinações possíveis. Isso significa que a probabilidade de acertar a sena com um único bilhete é de 1 em 50 milhões.

No entanto, a premiação da Caixa também contempla as faixas secundárias, cujas chances de acerto são maiores:

Quina (5 acertos): 1 chance em 154.518.

1 chance em 154.518. Quadra (4 acertos): 1 chance em 2.332.

A forma mais direta de aumentar as chances de ganhar é marcando mais dezenas em um único volante.

A Caixa permite que o apostador escolha de 6 até 20 números no mesmo bilhete.Nesses casos, o apostar gera múltiplos jogos simples simultâneos.

Durante a Mega Semana de Outubro, com sorteios realizados diariamente, o número de oportunidades se multiplica no calendário. Contudo, a matemática de um bilhete isolado permanece inalterada.