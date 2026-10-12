SORTUDOS
Salvador e outras cinco cidades baianas têm apostas premiadas na Mega
Sete jogos de seis cidades baianas foram premiados no concurso 3069
Salvador está entre as seis cidades baianas com apostas premiadas na quina do concurso 3069 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 11. Ao todo, sete apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas e receberam prêmios entre R$ 26.095,20 e R$ 52.190,46.
Na capital baiana, uma aposta simples acertou cinco números e garantiu R$ 26.095,23. O mesmo valor foi pago a apostas registradas em Campo Formoso e Irecê.
O maior prêmio individual foi registrado em Wagner, onde uma aposta com sete números acertou duas quinas e garantiu R$ 52.190,46 ao ganhador.
Em Rio de Contas, um bolão com 15 cotas também acertou cinco dezenas e ganhou R$ 52.190,40. Já em Feira de Santana, uma aposta coletiva dividida em cinco cotas recebeu R$ 26.095,20.
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As dezenas sorteadas foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira, 14, com prêmio estimado em R$ 150 milhões.