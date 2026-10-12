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SORTUDOS

Salvador e outras cinco cidades baianas têm apostas premiadas na Mega

Sete jogos de seis cidades baianas foram premiados no concurso 3069

Andrêzza Moura
Por
Ganhador de Salvador levou para casa mais R$26 mil
Ganhador de Salvador levou para casa mais R$26 mil - Foto: Reprodução Fábio Rodrigues - Pozzebom/ Agência Brsil

Salvador está entre as seis cidades baianas com apostas premiadas na quina do concurso 3069 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 11. Ao todo, sete apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas e receberam prêmios entre R$ 26.095,20 e R$ 52.190,46.

Na capital baiana, uma aposta simples acertou cinco números e garantiu R$ 26.095,23. O mesmo valor foi pago a apostas registradas em Campo Formoso e Irecê.

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O maior prêmio individual foi registrado em Wagner, onde uma aposta com sete números acertou duas quinas e garantiu R$ 52.190,46 ao ganhador.

Em Rio de Contas, um bolão com 15 cotas também acertou cinco dezenas e ganhou R$ 52.190,40. Já em Feira de Santana, uma aposta coletiva dividida em cinco cotas recebeu R$ 26.095,20.

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As dezenas sorteadas foram 05, 19, 22, 44, 47 e 57. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira, 14, com prêmio estimado em R$ 150 milhões.

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aposta da bahia maga-sena

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