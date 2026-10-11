Paraíso de águas cristalinas descoberto durante caçada vira destino turístico no Brasil

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Um cenário de águas cristalinas, cânions e paredões de pedra de até 100 metros de altura, escondido na Serra do Roncador, em Barra do Garças, no Mato Grosso, foi descoberto por acaso durante uma caçada há mais de 50 anos. Atualmente, o lugar é conhecido como Santuário das Araras e atrai turistas de diferentes regiões do país.

A descoberta aconteceu quando o agente de endemias Osmair Guimarães Farias, hoje com 65 anos, tinha apenas 9. Ele acompanhava o pai em uma caçada quando os cães começaram a perseguir uma anta pela mata. Ao seguirem os animais, os dois chegaram a uma área cercada por formações rochosas e piscinas naturais.

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Osmair contou ao g1 que ficou tão impressionado com a paisagem que voltou ao local no dia seguinte, acompanhado das irmãs, para mostrar o que havia encontrado.

Inicialmente, o espaço recebeu o nome de Boqueirão das Araras, devido à presença das aves e às características da paisagem. Somente em 2012, durante uma nova visita à região, Osmair percebeu o potencial turístico da área.

A mudança para Santuário das Araras aconteceu em 2019, após uma visita do jornalista Chico José, da TV Globo, que descreveu o lugar como um verdadeiro santuário. Desde então, a região ganhou visibilidade e passou a receber mais visitantes.

O que conhecer no Santuário das Araras?

O destino reúne diferentes atrações naturais, como:

Cânion das Araras, formado por paredões de arenito de até 100 metros

Poço Azul, uma piscina natural de águas transparentes.

Os visitantes também podem observar araras-vermelhas voando livremente, percorrer trilhas pela vegetação do Cerrado e praticar atividades como flutuação e mergulho, conforme as condições locais.

Quando visitar e como chegar?

Segundo o empresário do setor turístico Lucas Machado, a estação seca, entre o fim de abril e meados de outubro, é a mais indicada para quem deseja encontrar as piscinas naturais com tonalidade azulada.

Já no período chuvoso, entre meados de outubro e março, os raios solares podem iluminar diretamente as formações rochosas, criando um cenário diferente.

O Santuário das Araras fica a aproximadamente 48 quilômetros do centro de Barra do Garças, com acesso pela BR-070 e um trecho de estrada de terra.

A visita deve ser acompanhada por guia ou agência de turismo. A trilha tem cerca de 12 quilômetros, considerando ida e volta, e o percurso de ida dura aproximadamente duas horas.

Cidade se destaca no ecoturismo brasileiro

Barra do Garças foi eleita o terceiro melhor destino de ecoturismo do Brasil e o primeiro de Mato Grosso em um levantamento de 2026 realizado pela plataforma PlanetaEXO.

Além do Santuário das Araras, a cidade reúne atrações como o Cânion do Cipó, a Cachoeira Sol Nascente, mirantes, piscinas naturais e águas termais.

Segundo Lucas Ribeiro, diretor da PlanetaEXO, a diversidade de paisagens e atividades concentradas em uma mesma região é um dos principais diferenciais do município.