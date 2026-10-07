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DIÁRIA SURPREENDE

Resort de luxo na Bahia entra no top 10 dos melhores do mundo

Destino se tornou o queridinho dos famosos

Leilane Teixeira
Por
Resort de luxo na Bahia é eleito o 9º melhor do mundo por revista
Resort de luxo na Bahia é eleito o 9º melhor do mundo por revista - Foto: Divulgação revista Condé Nast Traveler

Um resort localizado em Trancoso, no extremo sul da Bahia, conquistou espaço entre os dez melhores do mundo em 2026. O UXUA Casa Hotel & Spa aparece na 9ª posição do ranking internacional da revista "Condé Nast Traveller" e, pelo oitavo ano, lidera a lista dos melhores resorts da América do Sul.

Instalado no famoso Quadrado de Trancoso, distrito de Porto Seguro, o empreendimento ocupa uma área próxima à tradicional igreja e aos restaurantes que fazem parte de um dos principais cartões-postais da região.

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A hospedagem acompanha o padrão de luxo do local. Em outubro, as diárias ficam entre R$ 2,5 mil e R$ 6,6 mil, dependendo da acomodação escolhida. Durante o Réveillon, período de maior procura no destino turístico, os valores podem alcançar R$ 16 mil.

Casas históricas e estrutura de luxo

O UXUA reúne 16 casas exclusivas, sendo 13 delas espalhadas por um jardim privativo de aproximadamente 9 mil metros quadrados. A estrutura inclui piscina, academia, spa, restaurante, bar de praia e um ateliê equipado com tear antigo.

O resort também mantém uma fazenda orgânica responsável pelo fornecimento de parte dos ingredientes utilizados no empreendimento.

O projeto foi idealizado pelo designer holandês Wilbert Das, ex-diretor criativo da grife italiana Diesel, ao lado do parceiro Bob Shevlin. A proposta envolveu a recuperação de antigas casas que pertenceram a pescadores da vila, preservando características da história de Trancoso. Atualmente, o empreendimento conta com mais de 110 funcionários.

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Outro resort de Trancoso aparece no ranking

O destino baiano conseguiu emplacar outro empreendimento entre os destaques da América do Sul. O Fasano Trancoso ocupa a 5ª colocação no ranking dos melhores resorts do continente.

Localizado na Praia de Itapororoca, o hotel possui 40 bangalôs e projeto assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld.

As diárias normalmente variam entre R$ 3,8 mil e R$ 7,6 mil. No Réveillon, entretanto, uma hospedagem pode chegar a R$ 28 mil.

O hotel integra o complexo Reserva Trancoso, que também reúne as Villas Fasano, projetadas pela Bernardes Arquitetura, com imóveis de 792 m² e cinco ou seis suítes, além das Villas Gálvez & Márton, que possuem 493 m² e quatro suítes. Os moradores das unidades residenciais têm acesso aos serviços oferecidos pelo hotel.

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Bahia Resorts trancoso Turismo

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