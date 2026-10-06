Praia escondida na Bahia vira investimento de dona de parque famoso

Subaúma está prestes a virar um dos maiores polos turísticos da Bahia. Localizado no litoral norte do estado, um resort do município, chamado Tree Bies Beach Resort, teve partes compradas pela Gramado Parks, empresa dona do parque de neve Snowland e de hotéis em Gramado.

Anos distante do circuito mais conhecido de resorts da região e fora do radar do turismo nacional, o local se tornou a primeira operação de hotelaria da companhia fora do Rio Grande do Sul.

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Apesar de gradativa, a mudança já é visível. Desde que a nova gestão passou a assumir hotéis de terceiros, em 2023, o faturamento da hotelaria passou de R$ 52 milhões para uma projeção de R$ 82 milhões neste ano.

O que tem no hotel de Subaúma?

Além de ser um portal para as praias regionais, o Tree Bies reúne diferentes modelos de hospedagem numa mesma propriedade. Ao todo, são 32 quartos de hotelaria tradicional, 28 unidades de multipropriedade e cerca de 30 flats.

A ideia da Gramado Parks, como empresa operadora, é rever enxoval, decoração, cardápio e os itens de uso oferecidos nos quartos e banheiros. Além de explorar a possibilidade de alcançar visitantes de outras regiões, já que o público atual é majoritariamente baiano.

No entanto, o maior desafio da nova gestão é manter o resort no estilo intimista, sem transformá-lo em uma versão dos grandes complexos que já existem no litoral norte baiano, como em Sauípe e Praia do Forte.

Disputa pelo território

Subaúma também está na mira de outros grandes empresários do setor hoteleiro. Ex-barman na Bélgica, Antoine Painblanc está realizando um investimento de cerca de 120 milhões de reais na construção do Nanö Beach Hotel Subaúma.

Com previsão de diárias a partir de 3 mil, o projeto terá 30 bangalôs à beira-mar, com a ideia de garantir uma hospedagem mais intimista e conectada com a natureza. A previsão de inauguração é ainda em 2026.

O principal objetivo das chegadas das grandes empresas é promover um turismo de bem-estar na região, que passou a ser mais vista a partir do último ano.