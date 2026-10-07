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Tradicional empresa de ônibus desiste de linha com saída de Salvador

Expresso São Luiz renunciou à autorização da ANTT

Iarla Queiroz
Por
Terminal Rodoviário de Salvador
Terminal Rodoviário de Salvador - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A linha de ônibus entre Salvador e Recife (PE) deixará de ser operada pela Expresso São Luiz Ltda. A empresa renunciou à autorização concedida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para realizar o serviço interestadual.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 7, e terá validade a partir de 21 de outubro.

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Operação será cancelada

Com a homologação do pedido feito pela empresa, todas as operações relacionadas à autorização concedida pela ANTT serão canceladas.

A agência também determinou que a Expresso São Luiz siga as regras previstas para o cancelamento de bilhetes de passageiros que tenham viagens programadas para depois do encerramento da operação.

A medida atende à regulamentação do setor de transporte rodoviário interestadual de passageiros.

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Autorização anterior também foi revogada

A decisão atual ainda revoga uma determinação anterior da própria ANTT, publicada em outubro de 2024, que estava relacionada à autorização para a operação da linha.

O ato foi assinado pelo superintendente substituto de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, Anderson Lousan do Nascimento Poubel.

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Salvador Turismo

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