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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro poderá voltar a visitar o pai após fim de punição de Moraes

Restrição chegou ao fim neste domingo, 11

Leilane Teixeira
Por
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) poderá retomar as visitas ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após o encerramento da suspensão de 90 dias determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A restrição chegou ao fim neste domingo (11) e foi comunicada ao STF pela defesa do ex-presidente. Segundo os advogados, os encontros voltarão a ser agendados diretamente com o Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), seguindo os procedimentos adotados anteriormente.

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A defesa ressaltou que as visitas deverão respeitar as condições já estabelecidas pela Justiça, além das demais medidas cautelares que continuam em vigor.

Relembre por que Flávio Bolsonaro foi impedido de visitar o pai

A suspensão foi determinada por Alexandre de Moraes em julho deste ano, depois que Flávio Bolsonaro divulgou nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente.

Na ocasião, o ministro entendeu que Jair Bolsonaro havia descumprido uma das medidas cautelares impostas pela Justiça ao utilizar plataformas digitais por meio de terceiros.

Diante da publicação, Moraes decidiu impedir as visitas do senador ao pai pelo período de 90 dias.

Com o término do prazo neste domingo, a defesa informou que pretende retomar os agendamentos, sem necessidade de alterar as demais restrições judiciais.

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Condenação

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e permanece submetido às determinações do Supremo Tribunal Federal.

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Tags

Alexandre de Moraes Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro STF

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