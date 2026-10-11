VÍDEO: Olodum se une à manifestação política de apoio a Lula com faixa gigante durante show

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O show do Olodum realizado neste domingo, 11, no Largo do Pelourinho, em Salvador, se tornou uma grande manifestação política em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a apresentação, apoiadores do petista estenderam uma faixa vermelha gigante no público e começaram a gritar o nome do candidato.

A cena foi registrada em vídeo e circulou nas redes sociais. Além disso, um dos vocalistas do grupo, Lucas di Fiori, também se posicionou politicamente, declarando apoio à candidatura do presidente e convocando os presentes a participar da votação.

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“Vote consciente. O Olodum sempre foi pela vida e pelos direitos de todos nós existirmos. O Olodum é 13, o Olodum é Lula, hein?”, afirmou o cantor durante o show.

Show reuniu sucessos e novo lançamento

A apresentação reuniu admiradores do grupo no Centro Histórico de Salvador, mesmo sob o sol forte. Ao longo do espetáculo, Lazinho cantou sucessos como Protesto Olodum, Candelária e Faraó. Já Lucas di Fiori animou o público com músicas como Ritos Dogons e Olodum Fulalá, lançamento recente da banda.

A manifestação também se relaciona à trajetória do Olodum, grupo que historicamente aborda questões sociais e raciais em sua produção cultural e em seus posicionamentos políticos. O show integrou o Circuito Olodum - Tambor Cultural - Outubro Ujamaa, iniciativa que combina música e valorização da cultura afro-brasileira no Pelourinho.

Confira vídeo