BRASIL
Caixa muda data do sorteio da Mega da Virada; saiba quando será
Sorteio terá prêmio bilionário pela segunda vez na história
O prêmio estimado em pelo menos R$ 1 bilhão é a principal expectativa da Mega da Virada 2026, mas os apostadores terão uma mudança importante nesta edição: o sorteio está previsto para as 10h de 1º de janeiro de 2027, e não para a noite de 31 de dezembro, como acontece tradicionalmente.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a alteração foi motivada por ajustes operacionais. A mudança também exige atenção de quem pretende participar do concurso, especialmente em relação ao período de registro dos jogos.
Apostas terão calendário específico em dezembro
Os jogos começam a ser registrados em 3 de novembro. Até o dia 16 de dezembro, será possível apostar na Mega da Virada junto com os concursos regulares da Mega-Sena. No dia seguinte, em 17 de dezembro, as apostas passam a ser exclusivas para o sorteio especial.
A aposta mínima custa R$ 6 e permite escolher seis dezenas. Quem desejar pode marcar até 20 números no volante, opção que aumenta o valor pago pelo jogo.
Os bilhetes estarão disponíveis nas casas lotéricas credenciadas e nos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.
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Prêmio não acumula
Mesmo com a mudança no calendário, a regra de distribuição da Mega da Virada permanece a mesma: o prêmio principal não acumula. Se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o valor será destinado aos ganhadores da quina, que acertarem cinco números.
Caso também não haja acertadores nessa faixa, a premiação será repassada aos apostadores que fizerem a quadra, com quatro acertos.