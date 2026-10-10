Casas Bahia faz leilão de TVs, geladeiras e sofás com lances a partir de R$ 211

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A Casas Bahia está promovendo um leilão com 124 lotes de móveis e eletrodomésticos, com lances a partir de R$ 211. Entre os produtos disponíveis estão sofás, colchões, fogões, geladeiras, máquinas de lavar e televisores.

O evento acontece pela plataforma Kwara e recebe lances até o dia 20 de outubro, quando o encerramento terá início às 10h.

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Entre os destaques estão uma lavadora Brastemp de 15 kg, refrigeradores Electrolux, uma bancada Atlas, uma mesa de centro Patrimar Laila e Smart TVs TCL de 75 e 98 polegadas.

Confira alguns dos produtos e valores

Na categoria de móveis, os lotes incluem:

Seis sofás Linoforte: R$ 996;

Cerca de dez colchões e boxes Cama in Box: R$ 1.516;

Sete colchões Umaflex: R$ 1.018;

Aproximadamente dez boxes Umaflex: R$ 544;

Cerca de 15 colchões e cabeceiras Hellen: R$ 734;

Cinco sofás Luizzi: R$ 1.097;

Sete sofás Hellen: R$ 867.

Entre os eletrodomésticos, um fogão Atlas Dako Magister aparece com lance de R$ 386, enquanto um lote com dois fogões custa R$ 326. Também há geladeiras Electrolux IT56S por R$ 1.073, Samsung RT46K6A4KS9 por R$ 1.274 e Brastemp BRM44HB por R$ 894.

Os preços representam os lances registrados durante a consulta e podem aumentar até o encerramento do leilão.

Atenção às regras antes de participar

Os produtos são vendidos nas condições em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca. Alguns itens podem apresentar danos, bloqueios ou senhas.

Além do valor arrematado, o comprador deverá pagar 5% de comissão ao leiloeiro e 15% de despesas administrativas, totalizando encargos adicionais de 20% sobre o lance.

As ofertas ainda dependem da aprovação do vendedor, que tem até cinco dias úteis para analisar os lances. Após a confirmação, o pagamento deve ser realizado em até um dia útil, e a retirada dos produtos ocorre mediante agendamento.

Os interessados devem consultar o edital completo na plataforma Kwara antes de participar.