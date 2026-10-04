Cinco apostas baianas ganham na Mega-Sena de R$ 82 milhões; confira

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Cinco apostas realizadas em diferentes cidades da Bahia acertaram cinco dezenas na Mega-Sena nº 3066 e faturaram R$ 25.224,37 mil cada, neste sábado, 3. Como nenhum jogador descobriu os seis números, o concurso que tinha o prêmio estimado em R$ 82 milhões acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 04-06-09-13-28-48

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Todos os jogos vencedores na Bahia foram realizados em cota única e um deles faturou com bolão. Barreiras concentrou dois sortudos.

Confira onde as apostas vencedoras na Bahia foram realizadas:

Barreiras (2): Canal digital e Lotérica São Francisco

Feira de Santana: Canal digital

Remanso: Canal digital

Vitória da Conquista: Freds Loteria

Em todo o país, 118 apostas acertaram cinco dezenas, faturando R$ 25.224,37 mil, e 8.062 mil adivinharam quatro números, levando R$ 608,56 cada.

Mega-Sena teve data alterada devido às eleições

O primeiro turno das Eleições de 2026 acabou resultando na troca da data do concurso 3066, que aconteceria neste domingo, 4, mesmo dia da disputa. A Caixa Econômica Federal precisou antecipar essa e outras premiações.

Os sorteios que aconteceriam às 11h de domingo, foram antecipados para o sábado, 3, às 21h. A alteração vale para a Loteria Federal, Mega-Sena, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

Caso ocorra um segundo turno das eleições, os sorteios previstos para o dia 25 de outubro ocorrerão também no sábado anterior, no dia 24, às 21h.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 6, é de R$ 92 milhões.

Como e onde sacar prêmio da Mega-Sena?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar os prêmios da Mega-Sena?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).