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PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena acumula e sorteio pode pagar R$ 92 milhões

Premiados serão revelados na noite desta terça-feira, 6

Franciely Gomes
Por
O sorteio pode acumular novamante caso não haja vencedor
O sorteio pode acumular novamante caso não haja vencedor - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena foi acumulado novamente. Sem vencedores registrados no último sábado, 3, o concurso 3067, da Caixa Econômica Federal, pretende pagar R$ 92 milhões na noite desta terça-feira.

O sorteio será realizado às 21h, em São Paulo, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista. No entanto, ele será transmitido ao vivo, através das redes sociais da Caixa Econômica.

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Caso não haja vencedor majoritário, o valor pode ser distribuído entre aqueles que acertarem 5,4 ou 3 números. Não havendo acertador em qualquer faixa, esse dinheiro acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

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Ainda dá tempo de apostar?

Os concursos da Mega-Sena costumam encerrar suas apostas cerca de uma hora antes do sorteio oficial, às 20 horas. Os jogos podem ser feitos de maneira presencial, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, ou on-line, através do site ou aplicativo do banco.

O bilhete simples custa R$ 6 e permite que a pessoa aposte em seis números. Contudo, os jogos feitos pelo site da Caixa possuem um valor mínimo de aposta, que custa R$ 30, e permite realizar uma ou mais apostas.

Caso queira apostar em sete números, a pessoa deverá pagar um valor mínimo de R$ 35.

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