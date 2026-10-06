Gigante dos ônibus vence a falência e ressurge após 5 anos fechada

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A Busscar era uma tradicional fabricante brasileira de carrocerias de ônibus com sede em Joinville, Santa Catarina. A empresa foi fundada em 1946 pelos irmãos Augusto Bruno Nielson e Eugênio Nielson.

A gigante iniciou suas atividades com a marca Nielson, alterada em 1989 para Busscar.

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A crise de 2012 e a decretação da falência

Após uma crise em 2012, a Justiça decretou a falência do Grupo Busscar. Depois disso, a produção foi interrompida e a indústria ficou sem atividade.

O ano de 2017 foi marcado por uma virada no caso, pois foi quando as fábricas de Joinville, Pirabeiraba e Rio Negrinho e a marca foram adquiridas em um processo judicial.

A mudança para Carbuss e a retomada das produções

Os novos proprietários assumiram os parques fabris e criaram a Carbuss em junho, anunciando o retorno da produção de ônibus sob a tradicional marca catarinense.

A fábrica passou por atualização de estrutura e processos e, em maio de 2018, a produção dos ônibus Busscar recomeçou em Joinville sob uma nova empresa, a Carbuss Indústria Catarinense de Carrocerias.

A empresa teve a oportunidade de trilhar novos caminhos. Em 2023, foi apresentada a família NB1. Depois, em 2026, quando a história iniciada pelos irmãos Nielson chegou aos 80 anos, novos modelos passaram a integrar o portfólio da fabricante.