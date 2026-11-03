Mega da Virada 2026: apostas começam com prêmio estimado em R$ 1 bilhão

Teve início nesta terça-feira, 3, as apostas para a 18ª edição do concurso especial da Mega-Sena da Virada de 2026. O prêmio está estimado em mais de R$ 1 bilhão, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal.

Os jogos podem ser realizados até as 22h de 31 de dezembro. O sorteio está previsto para acontecer no dia 1º de janeiro, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Diferente dos demais concursos, onde só leva o prêmio principal quem acertar as seis dezenas, a Mega da Virada não acumula. Neste contexto, o valor será entregue para os apostadores que acertarem a quina.

Caso ninguém acerte os cinco números, o prêmio sairá para quem fizer as quatro dezenas e, assim, sucessivamente. O prêmio é dividido da seguinte forma: 90% para quem acertar a sena, 5% para a quina e 5% para a quadra.

Onde apostar

Em todo o país, existem mais de 13 mil casas lotéricas onde é possível realizar as apostas. Os jogos também podem ser feitas através do portal das Loterias Caixas ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em celulares Android e iOS. OS correntistas da Caixa podem apostar pelo Internet Banking do banco.

Quem preferir, também pode participar de bolões. Nesta modalidade, os apostadores dividem o custo das apostas e o prêmio pelo número de jogadores. Cada bolão pode ter de entre duas e 100 cotas, com até dez apostas por jogo.

Os bolões podem ser feitas pelos próprios apostadores ou adquiridas nas casas lotéricas ou nos canais digitais da Caixa. Jogos realizados pelas loterias podem ter cobrança de tarifa de serviço adicional. Os organizados pelos apostadores não existe o pagamento da taxa extra.

Mega da virada 2025

Em 2025, o prêmio foi de R$ 1,09 bilhão, o maior valor já sorteado na história da loteria brasileira. O montante foi dividido entre seis apostas, cada ganhador levou para casa mais de R$ 181,8 milhões. Inicialmente, o prêmio estava estimado em R$ 850 mil.