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Mega-Sena premia 47 apostas na Bahia; veja se foi contemplado

Concurso não teve ganhadores na sena e acumulou para o próximo sorteio

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

O prêmio da Mega-Sena 3079, sorteado na noite desta sexta-feira, 30, no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve nenhum vencedor e acumulou para o próximo concurso, que será realizado no próximo domingo, 1º, devendo pagar R$ 42 milhões.

Mas, entre os 1.110 vencedores nos quatro acertos, 47 baianos saíram felizes. Cada jogador que acertou a quadra levará R$ 783,10.

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Os sortudos ficaram concentradas em Salvador, com 17 vencedores, seguido por Feira de Santana, com quatro. Fechando o ranking principal aparecem Lauro de Freitas e Vitória da Conquista, com três apostadores cada.

Os números sorteados foram: 05-09-16-40-41-59

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Rateio do prêmio e ganhadores:

  • 6 acertos (Sena): Sem ganhador
  • 5 acertos (Quina): 12 apostas ganhadoras, R$ 50.706,28.
  • 4 acertos (Quadra): 1.110 apostas ganhadoras, R$ 783,10

Quanto um prêmio de R$ 200 milhões da Mega-Sena rende a partir de amanhã?

Se um único apostador levar o valor total da bolada e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:

Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1,14 milhão por mês.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.

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Tags

caixa econômica federal Concurso 3079 Loterias Mega-sena

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