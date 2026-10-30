Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 150 milhões em prêmios nesta sexta; veja como jogar

As Loterias Caixa devem movimentar apostadores em todo o país nesta sexta-feira, 30, com um valor que acumulado ultrapassa a marca de R$ 150 milhões.

A bolada principal fica por conta de modalidade +Milionária, que tem o prêmio estimado em R$ 110 milhões. Nesta sexta, também ocorrem os sorteios da: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete.

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Confira a faixa do prêmio principal para cada modalidade

Mega-Sena: R$ 6 milhões

Lotofácil: R$ 2 milhões

Quina: R$ 8,3 milhões

+Milionária: R$ 110 milhões

Lotomania: R$ 1,5 milhão

Dupla Sena: R$ 10,3 milhões

Dia de Sorte: R$ 1,2 milhão

Super Sete: R$ 12,8 milhões

Como apostar nas Loterias Caixa?

Com sorteios previstos para a noite. As apotas devem ser feitas até às 20h. Quem quiser tentar a sorte deverá acessar o site da Caixa. A faixa de aposta pode variar para cada modalidade. Sendo a menor aposta no valor de R$ 2,5 no Dia do Sorte e R$ 6 para a Mega-Sena.

O sorteio será às 21h e terá transmissão da Caixa, em seu canal do YouTube. E há premiação mesmo para quem não acertar todos os números sorteados, como ocorre na Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.