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LOTERIAS

Loterias Caixa sorteiam mais de R$ 150 milhões em prêmios nesta sexta; veja como jogar

Sorteios ocorrem a partir das 21h e podem ser acompanhados pelo YouTube

Everton Santos
Por
Sorteio da Mega-Sena
Sorteio da Mega-Sena - Foto: Loterias Caixa

As Loterias Caixa devem movimentar apostadores em todo o país nesta sexta-feira, 30, com um valor que acumulado ultrapassa a marca de R$ 150 milhões.

A bolada principal fica por conta de modalidade +Milionária, que tem o prêmio estimado em R$ 110 milhões. Nesta sexta, também ocorrem os sorteios da: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete.

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Confira a faixa do prêmio principal para cada modalidade

  • Mega-Sena: R$ 6 milhões
  • Lotofácil: R$ 2 milhões
  • Quina: R$ 8,3 milhões
  • +Milionária: R$ 110 milhões
  • Lotomania: R$ 1,5 milhão
  • Dupla Sena: R$ 10,3 milhões
  • Dia de Sorte: R$ 1,2 milhão
  • Super Sete: R$ 12,8 milhões

Como apostar nas Loterias Caixa?

Com sorteios previstos para a noite. As apotas devem ser feitas até às 20h. Quem quiser tentar a sorte deverá acessar o site da Caixa. A faixa de aposta pode variar para cada modalidade. Sendo a menor aposta no valor de R$ 2,5 no Dia do Sorte e R$ 6 para a Mega-Sena.

O sorteio será às 21h e terá transmissão da Caixa, em seu canal do YouTube. E há premiação mesmo para quem não acertar todos os números sorteados, como ocorre na Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:

  • Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.
  • Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.
  • Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.
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loterias caixa Mega-sena

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