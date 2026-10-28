Baianos levam prêmio na Mega-Sena de R$ 325 milhões; veja se foi contemplado

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O sorteio da Mega-Sena terminou com ganhador na faixa principal do prêmio 3077, após acumular 19 vezes. O montante toral pago para ium ganhador do Mato Grosso vai ser de quase R$ 325 milhões.

O concurso realizado nesta quarta-feira, 28, terminou com dois baianos contemplados. Foram premiadas apostas de Eunápolis e Lauro de Freitas. Cada ganhador receberá o valor de R$ 32.185,33

Tudo sobre Loterias em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40

Rateio do prêmio e ganhadores

6 acertos (Sena): 1 aposta ganhadora, R$ 324.898.791,61

5 acertos (Quina): 116 apostas ganhadoras, R$ 32.185,33

4 acertos (Quadra): 7.598 apostas ganhadoras, R$ 701,97

Quanto o prêmio de R$ 325 milhões rende a partir de amanhã?

Se um único apostador levar o valor total da bolada e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:

Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1.625.000,00.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.