LOTERIAS
Resultado da Mega-Sena 3073: veja os números sorteados do prêmio de R$ 200 milhões
Sorteio foi realizado na noite desta quinta (22). Confira as dezenas reveladas e o rateio
A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira, 22, as dezenas do concurso 3073 da Mega-Sena, que acumulou o prêmio principal estimado em R$ 200 milhões. O montante é o segundo maior valor pago pela loteria em 2026.
Os números sorteados foram: 23 - 13 - 41 - 28 - 54 - 04
Quais foram as dezenas sorteadas na Mega-Sena hoje?
Em breve.
Rateio do prêmio e ganhadores
A Caixa Econômica Federal está processando os bilhetes premiados em todo o país. A atualização detalhada com as cidades das apostas vencedoras será publicada em breve:
- 6 acertos (Sena): [Aguardando atualização da Caixa]
- 5 acertos (Quina): [Aguardando atualização da Caixa]
- 4 acertos (Quadra): [Aguardando atualização da Caixa]
Quanto o prêmio de R$ 200 milhões rende a partir de amanhã?
Se um único apostador levar o valor total da bolada e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:
- Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1,14 milhão por mês.
- Renda Fixa / CDB (100% do CDI): Garante cerca de R$ 1,42 milhão mensais já isentos de impostos de renda, o que representa mais de R$ 48 mil por dia de rendimento limpo.
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Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?
Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena:
- Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.
- Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.
- Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.