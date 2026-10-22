Resultado da Mega-Sena 3073: veja os números sorteados do prêmio de R$ 200 milhões

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A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira, 22, as dezenas do concurso 3073 da Mega-Sena, que acumulou o prêmio principal estimado em R$ 200 milhões. O montante é o segundo maior valor pago pela loteria em 2026.

Os números sorteados foram: 23 - 13 - 41 - 28 - 54 - 04

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Quais foram as dezenas sorteadas na Mega-Sena hoje?

Em breve.

Rateio do prêmio e ganhadores

A Caixa Econômica Federal está processando os bilhetes premiados em todo o país. A atualização detalhada com as cidades das apostas vencedoras será publicada em breve:

6 acertos (Sena): [Aguardando atualização da Caixa]

5 acertos (Quina): [Aguardando atualização da Caixa]

4 acertos (Quadra): [Aguardando atualização da Caixa]

Quanto o prêmio de R$ 200 milhões rende a partir de amanhã?

Se um único apostador levar o valor total da bolada e aplicar na renda fixa ou na poupança, o patrimônio passa a gerar uma renda passiva astronômica:

Caderneta de Poupança: Gera a partir de R$ 1,14 milhão por mês.

Renda Fixa / CDB (100% do CDI): Garante cerca de R$ 1,42 milhão mensais já isentos de impostos de renda, o que representa mais de R$ 48 mil por dia de rendimento limpo.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

Confira as regras de regaste dos montantes da Mega-Sena