Prêmio da Mega-Sena tem chance de chegar em R$ 300 milhões; entenda projeção

Siga o A TARDE no Google

A Mega-Sena voltou a acumular na noite desta terça-feira (20) e cravou o seu 13ª vez concurso consecutivo sem vencedores na faixa principal — uma sequência invicta que se arrasta desde meados de setembro.

Sem nenhum apostar para gabaritar as seis dezenas do concurso 3072, a estimativa de prêmio principal saltou para R$ 200 milhões. O novo patamar coloca a bolada em uma trajetória de aceleração que pode fazer a premiação alcançar a casa dos R$ 300 milhões nas próximas semanas.

Tudo sobre Loterias em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O valor atual já se aproxima do montante pago na maior sequência de acúmulos da história da loteria. Em 2020, após 16 sorteios sem ganhadores, o prêmio chegou na marca de R$ 211,6 milhões.

Por que o montante acumulado cresceu mais rápido?

Para entender o ritmo acelerado de crescimento do prêmio atual da Mega-Sena, vale comparar a sequência em andamento com o recorde anterior da Caixa Econômica Federal:

Recorde de tempo: A maior sequência sem ganhadores na faixa principal ocorreu entre os concursos 2221 e 2236, somando 16 sorteios consecutivos acumulados. Na ocasião, o prêmio acumulado atingiu o valor de R$ 211,6 milhões no concurso 2237, que teve dois vencedores da Sena.

Sequência atual: A Mega-Sena acumulada há 13 sorteios consecutivos. Mesmo contabilizando três acúmulos a menos que o recorde de 2020, o prêmio estimado já atingiu a marca de R$ 200 milhões.

A aceleração no montante do prêmio se deve ao maior volume de apostas registradas no país, ao reajuste do valor da cota individual nos últimos anos e à incidência de concursos com final 0 ou 5 (como o 3070), que recebem um percentual extra da arrecadação focado na faixa principal.

A quanto o prêmio da Mega-Sena pode chegar se continuar acumulando?

O calendário oficial da Caixa pode jogar a favor do crescimento da premiação. Na próxima semana, será realizada mais uma Mega Sena com cinco sorteios consecutivos.

Se a faixa principal continuar sem ganhadores nas próximas rodadas, as projeções indicam:

Se igualar o recorde de 16 acúmulos: O prêmio deve ultrapassar facilmente a marca de R$ 260 milhões.

O prêmio deve ultrapassar facilmente a Se a sequência chegar a 18 acúmulos: A bolada poderá romper a barreira dos R$ 320 milhões a R$ 350 milhões . Esse patamar se aproxima dos valores pagos exclusivamente na Mega da Virada.

Sorteio 3073 de R$ 200 milhões: veja como e até quando apostar

O próximo concurso da Mega-Sena (3073) será realizado nesta quinta-feira (22), a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas simples (seis dezenas marcadas no volante) custam R$6,00 e podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país ou de forma online, pelo site e aplicativo oficial Loterias CAIXA.

Quanto rendem R$ 200 milhões por mês hoje?

Caso um único apostador acerte as seis dezenas no concurso 3073 e escolha aplicar integralmente os R$ 200 milhões, a quantia permite viver exclusivamente de rendimentos com folga financeira. Os rendimentos estimados são:

Na Poupança (isenta de imposto de renda): Com o rendimento fixo de 0,5% ao mês mais a variação da taxa referencial, o retorno no primeiro mês rende a partir de R$ 1,14 milhão

Em Renda Fixa (CDBs ou Tesouro Selic a 100% do CDI): Descontado o Imposto de Renda sobre os lucros, o ganho líquido mensal ultrapassa os R$ 1,42 milhão.