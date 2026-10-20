Mega-Sena 3072: Confira as dezenas sorteadas da bolada de R$ 185 milhões desta terça

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A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira (20), o sorteio do concurso 3072 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 185 milhões.

O sorteio ocorreu às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da instituição.

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Quais foram as dezenas sorteadas no concurso 3072?

As dezenas sorteadas no concurso 3072 foram: 02 - 06 -09 -16 - 31 - 40

Em breve mais informações sobre a distribuição do prêmio.

Quando será o próximo concurso da Mega-Sena e qual a estimativa de prêmio?

O próximo sorteio da Mega-Sena (concurso 3073) será realizado na próxima quinta-feira, dia 22 de outubro.

A estimativa de premio é de R$ (em breve).

Como apostar na Mega-Sena?

Os interessados podem fazer suas apostas nas Casas Lotéricas (até 19h, no horário de Brasília, do dia do sorteio), no portal de Loterias CAIXA e no aplicativo oficial (disponível para Android e iOS).

Para disputar os prêmios da Mega-Sena, o apostador precisa marcar de 6 a 20 números no volante, entre os 60 disponíveis (de 01 a 60).

Uma aposta simples (6 números) custa R$ 5,00. Também é possível marcar mais dezenas no mesmo bilhete para aumentar as chances de vitória.

O valor da aposta cresceproporcionalmente à quantidade de dezenas escolhidas (uma aposta com 7 números, por exemplo, custa R$ 35).

Como funciona o resgate dos prêmios da Mega-Sena?

Se você foi contemplado em qualquer uma das faixas de premiação, fique atento às regras oficiais de resgate:

Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.

Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas. Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.

Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado. Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.

É necessário apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

O ganhador da Mega-Sena tem até 90 dias corridos para resgatar o seu prêmio. Após esse prazo, os valores são repassados ao FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante Ensino Superior), conforme determinado pela Lei n° 13.756/18.

